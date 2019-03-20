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Дзюба: «Мы уважаем Бельгию, но не боимся»

вчера, 16:28
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:45 Не начался

Нападающий сборной России Артём Дзюба перед отборочным матчем Евро-2020 с командой Бельгии рассказал о том, почему он переживал за эту команду на ЧМ-2018.

Я переживал за Бельгию на чемпионате мира, потому что я знаком с Акселем Витселем. Бельгия – команда топ-уровня, но у любой такой команды есть слабые места, и мы будем играть на слабых сторонах. А желаю я им сыграть ниже своих возможностей, это было бы великолепно. Ну или чтобы мы заставили их так сыграть.

Я давления не испытываю. Говорят, что мне надо в аренду уехать, чтобы играть лучше. Это напрягает, наоборот. Такие матчи, как с Бельгией, очень важны. В таких матчах хочется участвовать и показывать лучшие качества. Но тут всё зависит от командных действий, а не от индивидуальных. Бельгия — топ-команда и фаворит. Но мы её не боимся, а уважаем. Для вас важный матч. Поскорее бы он начался.

Ранее Дзюба прокомментировал свою безголевую серию.

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Все комментарии
Comench
Comench
   107 / 1081
сегодня в 01:06
Сказки не рассказывай.
Ravshan878
Ravshan878
   28 / 1081
вчера в 20:23
Дзюба в сб .Ё мае ) )Кроме Артёма не кому играть в нападение. Дзб.. совсем тухлый .Последние игры мы все видели .Посмотрим как они справиться сб Казахстаном .
Удачи сб RUSSIA.
Sergey Z
Sergey Z
   274 / 1081
вчера в 19:41
Можно не бояться, но проиграть. Конечно, удачи нашим, но, даже, ничья сомнительна!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   192 / 1081
вчера в 19:27
БАОБАБЫ вообще ничего не боятся ! Даже атомной войны ! )))))))
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 18:47
Правильно Атртём, надо парочкв отгрузить.
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
   276 / 1081
вчера в 18:36
Удачи России!
Twisted
Twisted
   469 / 1081
вчера в 18:31
А они нас ни то ни другое
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 1081
вчера в 18:14
Удачи сборной России .
Аксинья
Аксинья
   45 / 1081
вчера в 17:31
Артем, какя бы не была сплоченная команда в современном футболе без ярких индивидуальностей она ничто...
time out
time out
   61 / 1081
вчера в 17:13
Мы тоже не боимся. Привыкли. Слишком много нас, на протяжении многих лет наказывали, все кому не лень. Ко всему привыкаешь, только нельзя привыкнуть к тем, кто просто отбывает номер на поле.
pavkur
pavkur
   29 / 1081
вчера в 17:01
Зато вся страна за вас боится.
Чист
Чист
   498 / 1081
вчера в 16:45
влететь можно по разному ясно Бельгия сильнее нашей ну хоть игру пусть покажут - что толку им автобус устривать всеравно распечатует проиграйте но играйте
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1081
вчера в 16:42
Дзюба: «Мы уважаем Бельгию, но не боимся»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Смело влетят по крупному?!?
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