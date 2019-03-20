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Черчесов: «Определились со связкой в центре обороны»

вчера, 16:53
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия22:45 Не начался

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча с Бельгией в квалификации Евро-2020 отметил, что команда определилась с сочетанием в центре обороны на предстоящий матч.

Что касается травм у бельгийцев, то, безусловно, собираем всю информацию. Одного — второго у них может не быть, у нас — то же самое. Мы знаем, как они играют системно. А потери — это нас не радует и не огорчает. Мы получаем информацию и от нее исходим.

Мы несколько дней попробовали разные связки в центре обороны и пришли к определенному решению. Завтра увидите, какое. Эти игроки больше остальных подходят друг к другу и лучше взаимодействуют.

Ранее Станислав Черчесов заявил, что доволен состоянием команды.

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Все комментарии
МапС
МапС
   167 / 1081
вчера в 20:30
Главное, что бы связка не оперделилась.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   190 / 1081
вчера в 19:32
Все говорят, а он делает...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   84 / 1081
вчера в 19:28
Удачи Сборной. Ничья будет хороший результат. ✌️ Жаль не посмотрю буду в дороге.
Melkiy555
Melkiy555 ответил cska1948
   846 / 1081
вчера в 19:27
Вот я тоже не понял претензий именно к этому. Зачем ему говорить о тактических подходах в открытую? Тактика никогда не должна раскрываться до игры посторонним.
cska1948
cska1948 ответил За адекватность
   166 / 1081
вчера в 18:11
С вратарем определился, завтра увидите, со связкой в центре обороны определился, завтра увидите. Следующая новость, с нападением определился, завтра увидите. Таинственностью и туманом покрывает свои замыслы. Удачи сборной.
А вам бы хотелось, чтобы Черчесов раскрыл все свои заготовки сегодня? Ведь его не только мы с вами читаем, но и бельгийцы тоже.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
   39 / 1081
вчера в 17:59
Мутный овцевод. Определюн...
Tommy Lee
Tommy Lee
   176 / 1081
вчера в 17:50
Игра уже завтра, а он только со связкой в центре обороны определился и то это не точно.
mondial18
mondial18
   573 / 1081
вчера в 17:43
секрет полишенеля
Leha-ha50
Leha-ha50
   24 / 1081
вчера в 17:40
В каждой строчке
Только точки,
Догадайся мол сама!!!
За адекватность
За адекватность
   41 / 1081
вчера в 17:18
С вратарем определился, завтра увидите, со связкой в центре обороны определился, завтра увидите. Следующая новость, с нападением определился, завтра увидите. Таинственностью и туманом покрывает свои замыслы. Удачи сборной.
Т34
Т34
   64 / 1081
вчера в 17:07
Ну, что же, будем надеяться на удачный исход. Разбор "полетов" будет после игры, хорошо бы не залетов.
EAGuar As
EAGuar As
   62 / 1081
вчера в 17:04
Удачи сборной России .
Bagula
Bagula
   555 / 1081
вчера в 17:04
Как бы эта связка быстро не развязалась.
cska plus
cska plus
   13 / 1081
вчера в 16:57
Удачи сборной!
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