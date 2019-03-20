Черчесов: «Определились со связкой в центре обороны»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне матча с Бельгией в квалификации Евро-2020 отметил, что команда определилась с сочетанием в центре обороны на предстоящий матч.

Что касается травм у бельгийцев, то, безусловно, собираем всю информацию. Одного — второго у них может не быть, у нас — то же самое. Мы знаем, как они играют системно. А потери — это нас не радует и не огорчает. Мы получаем информацию и от нее исходим.

Мы несколько дней попробовали разные связки в центре обороны и пришли к определенному решению. Завтра увидите, какое. Эти игроки больше остальных подходят друг к другу и лучше взаимодействуют.