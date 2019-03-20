Черчесов: «Состоянием команды я доволен»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что доволен состоянием команды перед матчем отборочного цикла чемпионата Евро-2020 против команды Бельгии.
Состоянием команды я доволен. Вчера провели определенную работу, которая дает возможность и дальше восстановиться. Сегодня также поработали и сделаем все возможное, и надеюсь, что завтра выйдут все свежими. Что касается вратаря, то с ним мы определились и завтра все все увидят.
Не удивлюсь, что и после игры будет доволен игрой, проделанной работой, выполненным объёмом и бла-бла-бла...
Лучше вдул бы этим собравшимся 24ам пистонов для спортивного подвига и вседержавного оптимизма..:))
Ибо уговорами и посулами этих зарвавшихся нуворишей уже не пронять...
Выступают за флаг, а играют, как наёмники за клуб...
На результат надежда слабая, но игру хотелось бы увидеть..:))
Не удивлюсь, что и после игры будет доволен игрой, проделанной работой, выполненным объёмом и бла-бла-бла...
Лучше вдул бы этим собравшимся 24ам пистонов для спортивного подвига и вседержавного оптимизма..:))
Ибо уговорами и посулами этих зарвавшихся нуворишей уже не пронять...
Выступают за флаг, а играют, как наёмники за клуб...
На результат надежда слабая, но игру хотелось бы увидеть..:))