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Черчесов: «Состоянием команды я доволен»

вчера, 16:01

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что доволен состоянием команды перед матчем отборочного цикла чемпионата Евро-2020 против команды Бельгии.

Состоянием команды я доволен. Вчера провели определенную работу, которая дает возможность и дальше восстановиться. Сегодня также поработали и сделаем все возможное, и надеюсь, что завтра выйдут все свежими. Что касается вратаря, то с ним мы определились и завтра все все увидят.

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Все комментарии
valt134
valt134
   155 / 1081
вчера в 20:48
    drug01
    drug01
       102 / 1081
    вчера в 19:55
    Мы рады ждём победы!
    15511551
    15511551
       37 / 1081
    вчера в 19:50
    Главное, чтобы результатом матча были довольны болельщики сборной России. Всё остальное - это пустая, ни к чему не обязывающая болтовня, которая порядком надоела. Результат на табло - это оценка состояния сборной, проделанной работы главного тренера, перспективы выступления на ЕВРО-2020, если туда попадём.
    shlomo
    shlomo
       99 / 1081
    вчера в 19:39
    Ключевое слово: ..."завтра все все увидят...." .....будем поглядеть...:))))
    STVA 1
    STVA 1
       77 / 1081
    вчера в 19:28
    Посмотрим...
    shur
    shur
       329 / 1081
    вчера в 19:18
    ...бронзовый призёр ЧМ-18 против команды,впервые в своей истории вышедшей в 1/8 финала ЧМ,вот это вывеска,вот это бомба.......!!!
    Дмитрий Климович 2
    Дмитрий Климович 2
       140 / 1081
    вчера в 19:05
    У них у всех состояния!😂😂😂😂😂😂
    ЮЗИК
    ЮЗИК
       459 / 1081
    вчера в 18:48
    Скоро оценим вашу готовность
    Sergey Z
    Sergey Z
       274 / 1081
    вчера в 18:40
    Ещё бы результатов добавить!
    Тарасовские мы
    Тарасовские мы
       508 / 1081
    вчера в 18:18
    Как бы сегодня миллионов недовольных не было.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       43 / 1081
    вчера в 18:04
    Посмотрим, что получится...
    Риелтор с берегов Невы
    Риелтор с берегов Невы ответил particular
       499 / 1081
    вчера в 17:45
    Что-то Станислав Саламыч доволен и лоялен... Не удивлюсь, что и после игры будет доволен игрой, проделанной работой, выполненным объёмом и бла-бла-бла... Лучше вдул бы этим собравшимся 24ам пистонов для спортивного подвига и вседержавного оптимизма..:)) Ибо уговорами и посулами этих зарвавшихся нуворишей уже не пронять... Выступают за флаг, а играют, как наёмники за клуб... На результат надежда слабая, но игру хотелось бы увидеть..:))
    Да вон краснодар десять матчей игру красивую показывает. Правда побед нет, из всех кубков вылетел и в чемпионате отстал. При всём уважении к краснодару, но меня и глухой автобус с ничьей устроит, а если в контратаке в бельгийские ворота приткнут, то вообще красота. Но я за то чтоб краснодар продолжал в том же духе, глядишь сыграются, отточат как говорится мастерство, как начнут всех в лиге чемпионов обувать. Буду только рад.
    удав
    удав
       857 / 1081
    вчера в 17:38
    финансовым?
    Caniggia
    Caniggia
       40 / 1081
    вчера в 17:18
    Короче, усатый чабан доволен командой, но мы всё равно жёстко влетим, так как это же сама Бельгия!!! Команда №1 в мире по рейтингу ФИФА. А рейтинг ФИФА - это самый объективный и справедливый рейтинг в мире! Да здравствует рейтинг ФИФА! Эту пламенную речь усач изрыгнёт после унизительного разгрома, типа, намекая - а ко мне какие претензии? Ведь это ФИФА, это Бельгия! Но состоянием команды и, особенно собой, я всё равно доволен!
    Просто Краснодарский
    Просто Краснодарский
       228 / 1081
    вчера в 17:17
    а твое состояние ниочем
    Любитель тухлых побед
    Любитель тухлых побед ответил Тарасовские мы
       165 / 1081
    вчера в 17:15
    Это из области фантастики.
    А вдруг. Раз в 17 лет и тарасовка может, на юбилей Симоняна.
    Бабушка Маня
    Бабушка Маня
       269 / 1081
    вчера в 17:15
    Бельгия покажет
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       27 / 1081
    вчера в 17:13
    Главное чтоб пупсики свой позор в сборную не перенесли
    Тарасовские мы
    Тарасовские мы ответил Любитель тухлых побед
       508 / 1081
    вчера в 17:10
    Давай, усатый, ушатай бельгийцев.
    Это из области фантастики.
    Самедов Агил
    Самедов Агил
       418 / 1081
    вчера в 17:09
    Резултативная ничья или победа за нами...без иронией...с бельгийцами можно играть
    saha100
    saha100 ответил Гавроша
       308 / 1081
    вчера в 17:06
    Все зло идёт из Питера. В том числе и ваш лазурятник газовый.
    saha100
    saha100
       308 / 1081
    вчера в 17:05
    Опять бомжовые всё испортят
    particular
    particular
       5 / 1081
    вчера в 17:05
    Что-то Станислав Саламыч доволен и лоялен...
    Не удивлюсь, что и после игры будет доволен игрой, проделанной работой, выполненным объёмом и бла-бла-бла...
    Лучше вдул бы этим собравшимся 24ам пистонов для спортивного подвига и вседержавного оптимизма..:))
    Ибо уговорами и посулами этих зарвавшихся нуворишей уже не пронять...
    Выступают за флаг, а играют, как наёмники за клуб...
    На результат надежда слабая, но игру хотелось бы увидеть..:))
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       43 / 1081
    вчера в 17:04
    Ждем хорошей игры...
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 1081
    вчера в 17:03
    А мы после матча скажем довольны или нет. Гыгыгы
    Любитель тухлых побед
    Любитель тухлых побед
       165 / 1081
    вчера в 16:57
    Давай, усатый, ушатай бельгийцев.
    beefs
    beefs
       284 / 1081
    вчера в 16:48
    Табло покажет какое состояние...
    Гавроша
    Гавроша ответил Caniggia
       36 / 1081
    вчера в 16:42
    Интересно, какие отмазки заготовил лысый таракан, чтобы быть, как всегда, самым невиноватым, после разгромного унижения от Бельгии?
    Скажет пупсики виноваты, и все поймут.
    Чист
    Чист ответил Doktor S
       498 / 1081
    вчера в 16:40
    Сегодня увидим это состояние.
    завтра 22 45
    Аксинья
    Аксинья ответил Игорь Солнцев
       45 / 1081
    вчера в 16:32
    Карпина вызову пятерик пропустить.
    Что тебе кубок Тины покоя не дает - или лишний раз Спартаку лизнуть всю дорогу хочешь...
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