Черчесов: «Состоянием команды я доволен»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что доволен состоянием команды перед матчем отборочного цикла чемпионата Евро-2020 против команды Бельгии.

Состоянием команды я доволен. Вчера провели определенную работу, которая дает возможность и дальше восстановиться. Сегодня также поработали и сделаем все возможное, и надеюсь, что завтра выйдут все свежими. Что касается вратаря, то с ним мы определились и завтра все все увидят.