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«Тюмень» будет апеллировать снятие очков КДК

вчера, 15:08

Заместитель директора «Тюмени» Алексей Харламов сообщил, что клуб планирует подавать апелляцию на решение КДК РФС снять с команды шесть очков в розыгрыше ФНЛ сезона 2018/19.

4 января 2019 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил обращение футболистов ШаймордановаШумейко и Фурсина к футбольному «Тюмени». CAS указал, что клуб обязан выплатить футболистам премии в размере 997 тысяч 500 рублей каждому. Так как клуб не выполнил решение CAS, было принято решение снять с «Тюмени» 6 очков.

Конечно, будем подавать апелляцию. Юристы этим занимаются.

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mangoх12
mangoх12
   34 / 1081
вчера в 19:21
если списали долги то нестрашно
Тарасовские мы
Тарасовские мы ответил Любитель тухлых побед
   508 / 1081
вчера в 19:19
Тарасовка - это не футбол.
Это даже не спорт.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед ответил Октябрь 1917
   165 / 1081
вчера в 18:12
"Тюмень" это не футбол.
Тарасовка - это не футбол.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   272 / 1081
вчера в 16:27
Я думаю Тюмень добьется правды
Adonius
Adonius
   401 / 1081
вчера в 16:00
У нас долги есть почти во всех командах, но никого так не наказывали.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   397 / 1081
вчера в 15:57
"Тюмень" это не футбол.
ДАША Д
ДАША Д
   239 / 1081
вчера в 15:50
Достаточно представить бумажку, что всё долги погашены. А её то и нету.
kolpankolpan
kolpankolpan
   208 / 1081
вчера в 15:19
Хоть напомнили бы за что наказание.А так выходит пустой ослиный бред писателя.
Comench
Comench
   107 / 1081
вчера в 15:11
Это произвол какой-то, за что, почему тогда Анжи не штрафуют и рубин.
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