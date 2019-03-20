«Тюмень» будет апеллировать снятие очков КДК

вчера, 15:08

Заместитель директора «Тюмени» Алексей Харламов сообщил, что клуб планирует подавать апелляцию на решение КДК РФС снять с команды шесть очков в розыгрыше ФНЛ сезона 2018/19.

4 января 2019 года Спортивный арбитражный суд ( CAS ) удовлетворил обращение футболистов Шайморданова, Шумейко и Фурсина к футбольному «Тюмени». CAS указал, что клуб обязан выплатить футболистам премии в размере 997 тысяч 500 рублей каждому. Так как клуб не выполнил решение CAS , было принято решение снять с «Тюмени» 6 очков.