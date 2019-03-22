Вентура: «Никогда больше не возглавлю сборную»

вчера, 05:35

Экс-наставник сборной Италии Джампьеро Вентура, отвечая на вопрос о своём будущем, заявил, что больше никогда не будет работать главным тренером какой-либо сборной. Напомним, под его руководством «Скуадра Адзурра» впервые с 1958 года не вышла в финальную стадию чемпионата мира. В стыковых матчах Италия уступила путёвку на ЧМ -2018 сборной Швеции.

Из вариантов продолжения своей карьеры я могу исключить одно: я никогда больше не возглавлю национальную сборную. Я человек, который принадлежит тренерскому делу. Я тренер, а не сборщик футболистов.

Последним местом работы 71-летнего специалиста был «Кьево», из которого он был уволен через месяц после заключения контракта.