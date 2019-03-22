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Вентура: «Никогда больше не возглавлю сборную»

вчера, 05:35

Экс-наставник сборной Италии Джампьеро Вентура, отвечая на вопрос о своём будущем, заявил, что больше никогда не будет работать главным тренером какой-либо сборной. Напомним, под его руководством «Скуадра Адзурра» впервые с 1958 года не вышла в финальную стадию чемпионата мира. В стыковых матчах Италия уступила путёвку на ЧМ-2018 сборной Швеции.

Из вариантов продолжения своей карьеры я могу исключить одно: я никогда больше не возглавлю национальную сборную.

Я человек, который принадлежит тренерскому делу. Я тренер, а не сборщик футболистов.

Последним местом работы 71-летнего специалиста был «Кьево», из которого он был уволен через месяц после заключения контракта.

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Все комментарии
Bagula
Bagula
   243 / 998
вчера в 11:29
Иногда физруки признаются.
alex074
alex074
   292 / 998
вчера в 08:34
Кому ты нужен уже, после опыта со сборной Италии...
barcamilan
barcamilan
   652 / 998
вчера в 08:02
ух ты как зол эйс вентура
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   57 / 998
вчера в 07:27
Никогда не говори никогда.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   217 / 998
вчера в 07:12
Вся Италия рукоплещет стоя.
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 06:40
Расстрельная должность.
STVA 1
STVA 1
   72 / 998
вчера в 06:20
Так и не пригласят больше.
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