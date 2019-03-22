Куман: «В матчах с топ-сборными Нидерланды должны играть лучше»

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман прокомментировал победу над командой Беларуси (4:0) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Быстрый гол Депая – это хороший сценарий. Но команда должна была продолжать играть дисциплинированно. Мы же после гола расслабились. Я увидел за этот отрезок больше недочётов, чем за весь первый год моего руководства сборной Голландии. Но в концовке первого тайма и во второй половине команда сыграла здорово.

У нас действительно сильный коллектив, если мы играем дисциплинированно на протяжении всего матча. Но в матчах с такими командами, как Германия, Англия или Франция, мы должны играть лучше. Вот почему я был зол из-за некоторых моментов в нашей игре. Мы можем играть в футбол очень хорошо, но мы не показали это на протяжении всего поединка с белорусами.