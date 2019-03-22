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Маклиш о поражении от Казахстана: «Это было ужасно»

вчера, 03:55
КазахстанЛоготип футбольный клуб Казахстан3 : 0Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш прокомментировал разгромное поражение от Казахстана (0:3) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Это было ужасно. Мы ярко начали эту встречу, но вскоре соперник огорошил нас двумя голами. После этого задача стала по-настоящему тяжёлой, и, к сожалению, от нас не последовало соответствующей реакции.

В перерыве мы попытались внести некоторые изменения, чтобы попробовать смутить Казахстан, но они были первыми на подборах, выглядели очень резкими. К сожалению, нам, после многообещающего начала, не удалось провести матч на высоких скоростях.

Это болезненное поражение. Нас обыгрывали разгромно и раньше, но факты таковы, что нас победила команда, которая ниже нас в рейтинге, хотя на бумаге выиграть должны были мы. Но нужно отдать должное Казахстану, учитывая то, как они играли и использовали наши слабости.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   166 / 998
вчера в 10:15
нормально
dzvinka
dzvinka
   78 / 998
вчера в 09:55
ну теперь Казахам еще обыграть аутсайдера, а не продать матч, и все будет шикарно у них.
mikysss
mikysss
   205 / 998
вчера в 09:16
нашим клоунам есть чему поучиться, головина вон из сборной следом жиркова, в рпл полно отличных игроков а пенсионерам и "типазвезда" аля голова нефиг делать, пропустим очередное евро
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 998
вчера в 07:24
Казахи - лидеры группы!
Doktor S
Doktor S
   140 / 998
вчера в 06:19
Казахстан с победой!
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   332 / 998
вчера в 05:31
в день праздника Наурыз, новой столицы Нусурлтан, у кельтов не было ни единого шанса по определению
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 05:25
Ничего ужасного, просто опустили.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   352 / 998
вчера в 04:59
Это было прекрасно.
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