Маклиш о поражении от Казахстана: «Это было ужасно»

Главный тренер сборной Шотландии Алекс Маклиш прокомментировал разгромное поражение от Казахстана (0:3) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Это было ужасно. Мы ярко начали эту встречу, но вскоре соперник огорошил нас двумя голами. После этого задача стала по-настоящему тяжёлой, и, к сожалению, от нас не последовало соответствующей реакции.

В перерыве мы попытались внести некоторые изменения, чтобы попробовать смутить Казахстан, но они были первыми на подборах, выглядели очень резкими. К сожалению, нам, после многообещающего начала, не удалось провести матч на высоких скоростях.

Это болезненное поражение. Нас обыгрывали разгромно и раньше, но факты таковы, что нас победила команда, которая ниже нас в рейтинге, хотя на бумаге выиграть должны были мы. Но нужно отдать должное Казахстану, учитывая то, как они играли и использовали наши слабости.