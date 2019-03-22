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Криушенко: «Были предпосылки для более достойного футбола с Нидерландами»

вчера, 04:45
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды4 : 0Логотип футбольный клуб БеларусьБеларусьМатч завершен

Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал поражение от Нидерландов (0:4) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Старались действовать, как и планировали. Но пропустили достаточно курьёзный гол, поэтому немножко обидно. Но важный момент: всё-таки старались, пытались, были подходы у нас. И в первом тайме, и во втором, когда команда соперника осталась вдесятером. Нас стало больше – жаль, что ничего из этого не выжали. 

Естественно, после такого поражения невозможно быть довольным. Понятно, что ошибки были во всех линиях. Ошибки были во многих начинаниях, которые старались делать. Не очень получилось, но, по крайней мере, мы пытались что-то делать. Это важно. 

Нужно было контролировать мяч, потому что тяжело обороняться и отбирать мяч на протяжении долгого времени. Поэтому хотелось, чтобы тоже был свой контроль. И выход [из обороны] был. Моментами получалось, моментами – не очень. 

Дело только в разнице в классе? Уже говорил: хотелось бы сыграть достойнее. Предпосылки были. Но здесь, как в теннисе, бывают невынужденные ошибки. Сегодня мы допустили их очень много. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 11:50
Просто голландцы нынче очень сильны.
handreb
handreb
   38 / 998
вчера в 11:44
Не было там и намёка на предпосылки.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   57 / 998
вчера в 06:21
Дома отыграетесь.
ДАША Д
ДАША Д
   180 / 998
вчера в 06:03
Нидерланды наконец боеспособны.
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