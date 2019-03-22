Мартинес: «Бельгия играла против сильной сборной, которая хотела победить»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес, несмотря на уверенную победу над Россией (3:1) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020, не считает, что «красные дьяволы» сильно превосходят россиян в классе.

Не думаю, что мы сильно выше России [по уровню]. Черчесов проделал великолепную работу. Эта сборная – конкурентоспособная, не зря на чемпионате мира ваша команда выбила сборную Испании. Это очень гибкая команда, которая может играть в четыре или пять защитников, меняться в процессе игры. Мы играли с сильной сборной, которая хотела победить, а не приехала отбывать номер, поэтому я не думаю, что ваша сборная очень сильно уступает нашей.