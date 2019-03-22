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Азар: «Я получил огромное удовольствие от этой победы»

вчера, 03:03
БельгияЛоготип футбольный клуб Бельгия3 : 1Логотип футбольный клуб РоссияРоссияМатч завершен

Капитан сборной Бельгии Эден Азар поделился эмоциями после победы над Россией (3:1) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Сегодня вечером я наслаждался игрой. Я получил огромное удовольствие от победы в этом матче, где я забил два мяча.

Он складывался хорошо. После нашей последней игры (Прим. - со Швейцарией 2:5), мы должны были ответить на ту неудачу при наших болельщиках.

Мы не были слишком хороши на протяжении всего матча, но это не касается игры в обороне. Мы также создавали моменты и выполнили свою работу.

Тилеманс? Он заслуживает комплиментов. Он был лидером на поле и станет выдающимся футболистом.

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Все комментарии
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   77 / 998
вчера в 17:19
Это было видно.
Adonius
Adonius
   262 / 998
вчера в 12:32
И побеждать есть кого.
cska plus
cska plus
   5 / 998
вчера в 12:24
Побеждать всегда радостно.
Морозовский
Морозовский ответил Caniggia
   9 / 998
вчера в 11:35
Ну конечно, получал удовольствие, если весь матч, как щенков малолетних, играючи и издевательски возил и оставлял в дураках этих бездарей.
Кстати, эти бездари легко его вчера обезмячивали. Не накосячЪ Юрок в раздевалку, можно б было и удержать ничейку!
alex074
alex074
   292 / 998
вчера в 08:37
Азар молодец. Настоящий лидер своей сборной, не то что наша ПАЛКА-Г А В Н О мешалка
Caniggia
Caniggia
   30 / 998
вчера в 08:03
Ну конечно, получал удовольствие, если весь матч, как щенков малолетних, играючи и издевательски возил и оставлял в дураках этих бездарей.
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   220 / 998
вчера в 07:14
Как хорошо иметь в составе настоящую звезду, не Дзюбу, Боже упаси, а настоящую звезду, Азара, например.
ДСА
ДСА
   182 / 998
вчера в 06:05
Кто займет первое место ясно.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   313 / 998
вчера в 05:01
В "Челси" не получается, а тут получилось.
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   332 / 998
вчера в 04:31
когда игрок такого уровня продолжает получать удовольствие от работы, безусловно, заслуживает уважение... а наши реванш возьмут рано или поздно, не сомневайтесь.
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