Азар: «Я получил огромное удовольствие от этой победы»

Капитан сборной Бельгии Эден Азар поделился эмоциями после победы над Россией (3:1) в матче первого тура отборочного этапа Евро-2020.

Сегодня вечером я наслаждался игрой. Я получил огромное удовольствие от победы в этом матче, где я забил два мяча.

Он складывался хорошо. После нашей последней игры (Прим. - со Швейцарией 2:5), мы должны были ответить на ту неудачу при наших болельщиках.

Мы не были слишком хороши на протяжении всего матча, но это не касается игры в обороне. Мы также создавали моменты и выполнили свою работу.

Тилеманс? Он заслуживает комплиментов. Он был лидером на поле и станет выдающимся футболистом.