Погребняк извинился за свои слова о натурализованных игроках

Нападающий «Урала» Павел Погребняк принес извинения за высказывание о натурализованных игроках сборной России по футболу.
Никого не хотел обидеть, за свой оборот речи приношу извинения. Решение РФС принимаю.
Нападающий «Урала» Павел Погребняк принес извинения за высказывание о натурализованных игроках сборной России по футболу.
Никого не хотел обидеть, за свой оборот речи приношу извинения. Решение РФС принимаю.
скрип дерева!!!
скрип дерева!!!
В итоге имеем:
1. Погреб все правильно сказал изначально, что натурализация игроков в сборную это не дело.
2. Погреб правильно сделал, что сейчас отбрехался.
3. Позор РФС за проведение натурализации.
В итоге имеем:
1. Погреб все правильно сказал изначально, что натурализация игроков в сборную это не дело.
2. Погреб правильно сделал, что сейчас отбрехался.
3. Позор РФС за проведение натурализации.