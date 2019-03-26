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Погребняк извинился за свои слова о натурализованных игроках

вчера, 15:42

Нападающий «Урала» Павел Погребняк принес извинения за высказывание о натурализованных игроках сборной России по футболу.

Никого не хотел обидеть, за свой оборот речи приношу извинения. Решение РФС принимаю.

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Все комментарии
makkie
makkie ответил clop
   28 / 850
сегодня в 07:17
А по-твоему, Погребняк должен был за свои убеждения взойти на костер как Джордано Бруно, что ли? Правильно и сделал, что отбрехался. В итоге имеем: 1. Погреб все правильно сказал изначально, что натурализация игроков в сборную это не дело. 2. Погреб правильно сделал, что сейчас отбрехался. 3. Позор РФС за проведение натурализации.
А у него был выбор?
Doktor S
Doktor S
   47 / 850
вчера в 20:08
У нас РФС заняться больше нечем, как разбирать высказывания футболистов, свобода слова вроде бы.
RIR68
RIR68
   160 / 850
вчера в 19:38
оборот речи)))

скрип дерева!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   20 / 850
вчера в 19:18
А французы не заморачиваются. У них истых французов то раз -два и обчелся . Потому и чемпионят регулярно.
clop
clop ответил makkie
   711 / 850
вчера в 18:18
Сломали Павлика в общем, как чурбан колуном :)
А по-твоему, Погребняк должен был за свои убеждения взойти на костер как Джордано Бруно, что ли? Правильно и сделал, что отбрехался.

В итоге имеем:
1. Погреб все правильно сказал изначально, что натурализация игроков в сборную это не дело.
2. Погреб правильно сделал, что сейчас отбрехался.
3. Позор РФС за проведение натурализации.
fanilich
fanilich
   485 / 850
вчера в 17:01
Задний ход в футболе тоже присутствует.Сказали скажи вот так и тебя простят
kamelot
kamelot
   608 / 850
вчера в 16:49
Сказать правду и получить штраф, дальше что расстрел?
makkie
makkie
   28 / 850
вчера в 16:33
Сломали Павлика в общем, как чурбан колуном :)
handreb
handreb
   67 / 850
вчера в 15:58
А зря!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 850
вчера в 15:43
Эти вот натурализованные Фернандес, Гильерме и пр пашут, стараются! А ты в Италию ездишь, когда твоя команда играет. Стыдно тебе должно быть!
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