ГлавнаяНовости

Кержаков назвал «неожиданным» свое включение в список послов Евро-2020

вчера, 13:51

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков удивился своему включению в число послов Санкт-Петербурга на Евро-2020.

Естественно, я очень счастлив, честно говоря, для меня это стало неожиданностью. На чемпионате мира 2018 года в России каждый город представляло достаточно большое количество послов, а здесь только один спортсмен, и я счастлив, что выбор пал на меня. Санкт-Петербург уже несколько лет доказывает всем, что это тот город, который достоин принимать самые крупные спортивные события мирового масштаба. У нас замечательный город, красивый новый стадион, прекрасная инфраструктура, болельщики, поэтому в этом плане мне уже не нужно ничего продвигать, тут все доказано временем.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Уфа» сегодня вечером представит нового главного тренера команды
Сегодня, 11:18 Комментарии6
Кириченко: «Я разочаровал руководство команды»
Сегодня, 11:15 Комментарии0
Газизов: «Хочу поблагодарить Кириченко»
Сегодня, 11:13 Комментарии0
Нигматуллин: «Гильерме выглядел увереннее, чем Лунёв»
Сегодня, 10:53 Комментарии6
Червиченко: «Я бы не вызывал в сборную Лунёва и Шунина»
Сегодня, 10:47 Комментарии19
Червиченко: «Ари сыграл бы лучше Смолова или Антона Миранчука»
Сегодня, 10:37 Комментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
la_masia
la_masia ответил Scuderia Ferrari
   204 / 850
вчера в 16:52
Шапи?)))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 850
вчера в 14:48
Достойные люди становятся послами турниров. Акинфеев в 2018, Кержаков в 2020.

Чалов, Головин, Ахметов, Шапи тоже смогут стать послами крупных международных турниров уже в 2030е годы, будем надеяться, у них всё сложится💪💪💪💪💪
cska plus
cska plus
   10 / 850
вчера в 14:37
Александр заслужил, молодец!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   33 / 850
вчера в 14:19
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   33 / 850
вчера в 14:19
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   33 / 850
вчера в 14:18
LOKOFAN is Siberia ALTAI
LOKOFAN is Siberia ALTAI
   364 / 850
вчера в 14:10
Керж.. я тут сам чуть не ах....ел.
КЭТиК
КЭТиК
   179 / 850
вчера в 14:09
Не Радимову же с Кокориным в список включать.
Footbolista
Footbolista
   3 / 850
вчера в 13:59
...У нас замечательный город, красивый новый стадион, прекрасная инфраструктура...
Спасибо Петру I, бабушкам России и газпрому ))...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100