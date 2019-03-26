Кержаков назвал «неожиданным» свое включение в список послов Евро-2020

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков удивился своему включению в число послов Санкт-Петербурга на Евро-2020.

Естественно, я очень счастлив, честно говоря, для меня это стало неожиданностью. На чемпионате мира 2018 года в России каждый город представляло достаточно большое количество послов, а здесь только один спортсмен, и я счастлив, что выбор пал на меня. Санкт-Петербург уже несколько лет доказывает всем, что это тот город, который достоин принимать самые крупные спортивные события мирового масштаба. У нас замечательный город, красивый новый стадион, прекрасная инфраструктура, болельщики, поэтому в этом плане мне уже не нужно ничего продвигать, тут все доказано временем.