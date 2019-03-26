Слепаков: «ЧМ-18 проходил с головокружительной быстротой»

Российский комедийный актер и автор-исполнитель песен Семен Слепаков высказался в адрес сборной России.

Сборная начала выигрывать у всех. Встречались с Египтом, а я пошел в студию к Ване Урганту. Он меня пригласил как раз на волне песни «Оле-оле-оле». И мы вместе смотрели этот матч. Они выиграли. Мы были потрясены. Константин Львович Эрнст пришел в студию, с нами болел и радовался. И мне начали писать и спрашивать: «Ну что, будет другая песня, будет другая песня?» Отвечаю: «Какая другая песня?» Мне уже надоело, что меня все дергают по этой теме. Просто когда все началось, мне журналисты обзвонились, я трубку не брал, не люблю, когда с незнакомых номеров звонят.

Я от этого так устал, говорю: «Ну какая песня? Не буду я писать никакую песню!» Все вновь: нужна песня или извинительная, или о том, как ребята стали хорошо играть. И вот вечером еду домой и мне водитель Коля говорит: «Ну что, Семен, будешь писать новую песня?» Я психанул: «Коля, как вы все задолбали меня этим вопросом! Буду я писать новую песню, не буду я писать новую песню. Вот что, я говорю, могу написать? Что я могу написать? Были г*****ы, стали чемпионы? Что я могу написать?» И он заржал. А я думаю: «А чего, нормальный припев». И в моей голове сразу всплыл человек, с которым это можно спеть.

Позвонил Шнурову? Да. Он отвечает: «Давай, приезжай». Я же говорю, в этот чемпионат мира происходили события с головокружительной быстротой. На следующий день я написал эту песню, сбросил ему, он к вечеру уже прислал мне аранжировку и говорит: пригоняй. Мы сели на самолет, прилетели в Питер, за один день записали песню. Просто мы хотели успеть до Уругвая. Мы же все понимали. Если кто-то забыл, то они 0:3 проиграли. Нам надо было, чтобы это ощущение триумфа не смазалось. В общем, мы хотели успеть до Уругвая.