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Медведев рассказал, когда откроется клубный музей «Зенита»

вчера, 10:59

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, когда откроется клубный музей.

Сейчас готовится его концепция. Точной даты открытия музея пока назвать не могу. Оптимально было бы, чтобы он открылся после зимней паузы следующего сезона.

Кроме того, мы открыты для предложений, планируем в ближайшем будущем провести встречу с нашими болельщиками для откровенного разговора обо всем, ждем от наших фанатов интересных идей, ни одна не останется без внимания.

Ранее Медведев рассказал о заработках команды за счет продажи билетов и абонементов.

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Все комментарии
a3r3v3
a3r3v3
   234 / 850
вчера в 14:10
Ждут субсидий на 40 млрд-ов
cska plus
cska plus
   10 / 850
вчера в 13:40
Странно, что музея до сих пор нет, у хрюшек даже запылился.
yrasikos22
yrasikos22
   406 / 850
вчера в 13:21
Главное что бы Музей не как в Тарасовке был,пыльным и полупустым с ржавыми трофеями времен СССР на которые можно только смотреть и плакать.
makkie
makkie
   28 / 850
вчера в 13:14
Серьезно, у Зенита еще нет своего музея? Пфф)
Степка питерский
Степка питерский
   193 / 850
вчера в 12:55
это будет самый большой музей на свете!
la_masia
la_masia
   204 / 850
вчера в 12:14
Медведев рассказал, когда откроется клубный музей «Зенита»
- "Когда рак на горе свистнет!" - добавил Александр.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Doktor S
   8 / 850
вчера в 12:10
с вильярреалом и аустрией видели ваше музейное окно))) сквозит,прикрывайте)))
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 850
вчера в 12:08
Только пусть музей на дровах отапливается как и более пол страны
Т34
Т34 ответил Питермен
   52 / 850
вчера в 11:56
Поскорее бы открытие. Великому клубу нужен отличный музей, такой истории как у Питера ни у кого нет. Два Еврокубка, кубок премьер лиги, чемпионаты и кубки СССР и России. Это вам не пупсиковые одинаковые картонки
Для того, чтобы выставить на обозрение завоеванные бомжевиком кубки, не нужен музей, достаточно выкупить пивной ларек, да и он великоват будет.
Doktor S
Doktor S
   47 / 850
вчера в 11:52
У Зенита хоть показать что есть, это не свиной музей с банкой трехгорного.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 850
вчера в 11:42
Это хорошая новость
Морозовский
Морозовский
   6 / 850
вчера в 11:41
Сашку Кержакова выставить живым экспонатом под стеклянной колбой с сотней сбитых воробьёв под ногами!
дурман
дурман ответил Footbolista
   199 / 850
вчера в 11:40
Весь Зенит надо в эту камеру, точнее не в эту, а к своему перспективному форварду😎
Bruno Senna
Bruno Senna ответил Footbolista
   351 / 850
вчера в 11:37
Надо признать, что у кабинетных коней и бомжей нет кубка Матч-Премьер, жизнь прожита зря ^_________^
Footbolista
Footbolista ответил дурман
   3 / 850
вчера в 11:36
Нет...этот урод в кунсткамере)...
дурман
дурман
   199 / 850
вчера в 11:35
А на Гулливера можно будет там посмотреть?
Footbolista
Footbolista ответил Питермен
   3 / 850
вчера в 11:34
Чемпионаты СССР...1 штука ))...
Mauricio Gugelmin
Mauricio Gugelmin
   116 / 850
вчера в 11:29
Надо открывать, Зенит - один из двух российских клубов, которые могут поместить в музей трофеи, заработанные на международной арене! Полуфиналы в музей не поставишь! ^____________^
Питермен
Питермен
   13 / 850
вчера в 11:17
Поскорее бы открытие. Великому клубу нужен отличный музей, такой истории как у Питера ни у кого нет. Два Еврокубка, кубок премьер лиги, чемпионаты и кубки СССР и России. Это вам не пупсиковые одинаковые картонки
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