Медведев рассказал, когда откроется клубный музей «Зенита»

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, когда откроется клубный музей.

Сейчас готовится его концепция. Точной даты открытия музея пока назвать не могу. Оптимально было бы, чтобы он открылся после зимней паузы следующего сезона.

Кроме того, мы открыты для предложений, планируем в ближайшем будущем провести встречу с нашими болельщиками для откровенного разговора обо всем, ждем от наших фанатов интересных идей, ни одна не останется без внимания.