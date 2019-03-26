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Джикия: «Дома „Ахмат“ способен достойно противостоять лидерам чемпионата»

вчера, 14:47
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак30.03.2019 в 16:30 Не начался

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о готовности команды к предстоящему выездному матчу 21-го тура РПЛ с «Ахматом».

Мы вернулись из Казахстана только вчера утром. Перелёт был тяжёлый, плюс разница во времени… Всё это дало о себе знать. Спасибо тренерскому штабу «Спартака», который отнёсся с пониманием и дал возможность восстановиться. Конечно, настрой после игры за сборную отличный, потому что мы одержали важную с турнирной точки зрения победу над Казахстаном, при этом выиграли крупно. Следующие матчи у сборной только летом, поэтому сейчас могу целиком и полностью сконцентрироваться на выступлении за «Спартак». Сегодня занимался в зале, но уже завтра присоединюсь к общей группе. 

Чего жду от «Ахмата»? Я видел пару матчей соперника, он произвёл хорошее впечатление. Дома «Ахмат» способен достойно противостоять лидерам чемпионата. Но мы будем в любом случае отталкиваться от своей игры. Постараемся забить быстрый гол, а в дальнейшем закрепить преимущество. Сделаем всё возможное, чтобы добыть в субботу три очка. Надеюсь, у нас всё получится!

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Все комментарии
ckori
ckori
вчера в 17:08
у нас приличных команд где то около 8,которые на своём поле должны побеждать всех!Тогда и чемпионат интересный и болелы ходят на футбол!Ахмат-одна из таких крепких команд и желаем ей успехов!Спартак надо глушить везде от С-ПТБурга до Красноярска и от Тулы до Грозного!Это украшает наш чемпионат и успокаивает СМИ!
makkie
makkie
   28 / 850
вчера в 16:30
Ахмат как обычно против Спартака будет биться-стелиться-кусаться...

Жаль что Зоба и Ханни не сыграют(
Зато Гладиатор поправился - хочется уже увидеть связку Джикия-Жиго!
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   135 / 850
вчера в 16:25
Не беспокойся, мой пупсик, пойшли лучше к Дениске в баньку. Я педрошу позову, а то ему скучно спать на тренеровках. С тебя литр бромонтана
Adonius
Adonius ответил Литейный 4
   75 / 850
вчера в 15:56
Снова горцы нахлобучат свиней.
Они сделают из них свиное отбивное.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   137 / 850
вчера в 15:55
"Дома «Ахмат» способен достойно противостоять лидерам чемпионата"
===================
Не бздэ, Жора, Федун подсуетился - Лампочкин поможет!
И, кстати, "лидеры чемпионата" - это про Спартак? Грузины всегда отличались чувством юмора, реально посмешил! =D =D =D
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 850
вчера в 15:47
Снова горцы нахлобучат свиней.
VV V
VV V
   243 / 850
вчера в 15:34
Это он Спартак относит к лидерам чемпионата ? Ни теоретически, ни практически, ни физически, ни гипотетически Спартак никогда не относился к лидерам чемпионата !
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 850
вчера в 15:24
Терек просто сильнее пищевика, не случайно на этот матч Федун назначил Лампочкина!
ДАША Д
ДАША Д
   122 / 850
вчера в 15:11
Будет тяжелый матч.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   108 / 850
вчера в 15:05
Не понятно,дома побеждать на выезде проиграть.Барса на чужом Бернабеу больше побеждает Реал,чем на Комп Ноу.
Что за психология у футболистов,как дети,дома смелый на улице трусливый.
LOpp
LOpp
   14 / 850
вчера в 15:05
два крайних матча Ахмату проиграли, при чем оба матча в Москве, это вы Жора попробуйте достойно противостоять Ахмату.
Исмет
Исмет
   261 / 850
вчера в 15:04
Миллион процентов Спартак проиграет в Грозном!!!!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Jeck Denielse
   4 / 850
вчера в 15:01
Ну топ5 же под лидерами имеется в виду обычно
В АПЛ так ваще топ6, Саррибол типа тоже среди лидеров
Гыгыгы
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 850
вчера в 14:54
Удачи Спартак .
cska plus
cska plus
   10 / 850
вчера в 14:49
Готовьтесь, надевайте брезентовые штаны.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   17 / 850
вчера в 14:49
С лидерами понятно....
Спартак то при чём ??
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