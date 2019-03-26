Джикия: «Дома „Ахмат“ способен достойно противостоять лидерам чемпионата»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о готовности команды к предстоящему выездному матчу 21-го тура РПЛ с «Ахматом».
Мы вернулись из Казахстана только вчера утром. Перелёт был тяжёлый, плюс разница во времени… Всё это дало о себе знать. Спасибо тренерскому штабу «Спартака», который отнёсся с пониманием и дал возможность восстановиться. Конечно, настрой после игры за сборную отличный, потому что мы одержали важную с турнирной точки зрения победу над Казахстаном, при этом выиграли крупно. Следующие матчи у сборной только летом, поэтому сейчас могу целиком и полностью сконцентрироваться на выступлении за «Спартак». Сегодня занимался в зале, но уже завтра присоединюсь к общей группе.
Чего жду от «Ахмата»? Я видел пару матчей соперника, он произвёл хорошее впечатление. Дома «Ахмат» способен достойно противостоять лидерам чемпионата. Но мы будем в любом случае отталкиваться от своей игры. Постараемся забить быстрый гол, а в дальнейшем закрепить преимущество. Сделаем всё возможное, чтобы добыть в субботу три очка. Надеюсь, у нас всё получится!
Жаль что Зоба и Ханни не сыграют(
Зато Гладиатор поправился - хочется уже увидеть связку Джикия-Жиго!
Жаль что Зоба и Ханни не сыграют(
Зато Гладиатор поправился - хочется уже увидеть связку Джикия-Жиго!
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Не бздэ, Жора, Федун подсуетился - Лампочкин поможет!
И, кстати, "лидеры чемпионата" - это про Спартак? Грузины всегда отличались чувством юмора, реально посмешил! =D =D =D
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Не бздэ, Жора, Федун подсуетился - Лампочкин поможет!
И, кстати, "лидеры чемпионата" - это про Спартак? Грузины всегда отличались чувством юмора, реально посмешил! =D =D =D
Что за психология у футболистов,как дети,дома смелый на улице трусливый.
Что за психология у футболистов,как дети,дома смелый на улице трусливый.
В АПЛ так ваще топ6, Саррибол типа тоже среди лидеров
Гыгыгы
В АПЛ так ваще топ6, Саррибол типа тоже среди лидеров
Гыгыгы
Спартак то при чём ??
Спартак то при чём ??