Маркизио: «Русская кухня мне нравится, не только борщ»

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о том, что его удивило в Санкт-Петербурге.

То, что меня приятно удивило, — это город и люди, которые здесь живут. Я не мог себе представить, что Петербург окажется таким комфортным местом для жизни. Приезжал сюда в 2008 году, но тогда у меня не было возможности сходить на экскурсию. Смотрел пару документальных фильмов про Питер, но в целом моё представление о городе было очень фрагментарным. Сейчас, узнав Петербург получше, могу сказать, что это очень романтичное место. При этом здесь можно вести интенсивный образ жизни.



Если говорить о каких-то негативных впечатлениях, то назвал бы пробки. Я из небольшого города и прежде с таким не сталкивался. Помню день, когда в Питер приехал Путин — мосты перекрыли, улицы перекрыли, и дорога от базы до дома заняла у меня четыре с половиной часа.



Я пробовал водку. Правда, было это ещё в Италии. Русская кухня мне нравится, не только борщ. Люблю все супы и блюда, в которых много зелени. Пробовал бефстроганов и рыбу, которую сложно найти за пределами России. В Петербурге очень вкусно готовят.