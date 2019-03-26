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Маркизио: «Русская кухня мне нравится, не только борщ»

вчера, 13:29

Полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио рассказал о том, что его удивило в Санкт-Петербурге.

То, что меня приятно удивило, — это город и люди, которые здесь живут. Я не мог себе представить, что Петербург окажется таким комфортным местом для жизни. Приезжал сюда в 2008 году, но тогда у меня не было возможности сходить на экскурсию. Смотрел пару документальных фильмов про Питер, но в целом моё представление о городе было очень фрагментарным. Сейчас, узнав Петербург получше, могу сказать, что это очень романтичное место. При этом здесь можно вести интенсивный образ жизни. 

Если говорить о каких-то негативных впечатлениях, то назвал бы пробки. Я из небольшого города и прежде с таким не сталкивался. Помню день, когда в Питер приехал Путин — мосты перекрыли, улицы перекрыли, и дорога от базы до дома заняла у меня четыре с половиной часа. 

Я пробовал водку. Правда, было это ещё в Италии. Русская кухня мне нравится, не только борщ. Люблю все супы и блюда, в которых много зелени. Пробовал бефстроганов и рыбу, которую сложно найти за пределами России. В Петербурге очень вкусно готовят.

Ранее Маркизио рассказал о причинах, почему он покинул «Ювентус».

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
   133 / 850
сегодня в 00:41
норм там отступные получил и тут подъёмные, на старость хватит можно и водочку пробовать
учитесь у Гинера на примере эрнандеса
Землянин
Землянин
   509 / 850
вчера в 20:16
Хорошо устроился !!!
Гавроша
Гавроша
   37 / 850
вчера в 19:38
Кто его нашел и подписал? Если семака выгонят, то и он оставит Зениту супчиков.
Знатог
Знатог
   138 / 850
вчера в 18:41
Любишь бутылки, люби и пробки.
time out
time out
   73 / 850
вчера в 17:01
Дегустатор русской кухни))) А говорили, что зенит классного футболиста приобрел, а не дегустатора. Очередной бомжовский фейк?
makkie
makkie
   28 / 850
вчера в 16:32
В общем ясно, Маркизио приехал в Россию только ради экскурсий, борщей, пробок и романтики.... ну а что еще в Зените делать?)))
Морозовский
Морозовский
   6 / 850
вчера в 16:27
Ты, Карабас, хоть бы обед-то отрабатывал!
wingback
wingback
   94 / 850
вчера в 15:08
Нормально устроился, кушает вкусно,водку пробует...
ermak6848
ermak6848
   162 / 850
вчера в 14:23
долго будет помнить славянскую кухню
SHMEL
SHMEL ответил Zenit_84
   50 / 850
вчера в 14:19
Борщ как раз украинская кухня
Вопрос очень спорный,такой же как яйцо и курица...
Twisted
Twisted
   529 / 850
вчера в 14:09
Борщ,медведи,путин,балалайка...и вип матрешки в самых дорогих питерсих саунах
Zenit_84
Zenit_84
   71 / 850
вчера в 14:02
Борщ как раз украинская кухня
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   206 / 850
вчера в 13:57
Только больному на голову может не нравится русская или украинская кухня.
МапС
МапС
   88 / 850
вчера в 13:54
Настоящая русская кухня - это когда в русской печке приготовлено блюдо. Вкусно, конечно, но не то. Это всё равно, что уху на плите приготовить, а не на костре.
Знатог
Знатог
   138 / 850
вчера в 13:43
правильно, маленькие итальянские городки это деревни. В Петербурге конечно лучше.
Miaf
Miaf
   31 / 850
вчера в 13:40
Чем еще заняться, не в футбол же играть
cska plus
cska plus
   10 / 850
вчера в 13:32
Живи и здравствуй, чёртов макаронник.
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