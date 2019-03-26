ГлавнаяНовости

Юран: «В „Уфе“ действительно есть все условия для работы»

вчера, 12:03

Главный тренер ФК «Зоркий» Сергей Юран прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Уфу». Недавно в СМИ появилась информация о возможной отставке из «Уфы» наставника команды Дмитрия Кириченко.

Я не руководитель «Уфы». Любой тренер, у которого нет результата, подвергается отставке. Среди тренеров даже ходит пословица: «подписываешь контракт — готовься к отставке». Это касается всех.

Руководству нужен результат. Его нет. Тогда появляются все условия для рассмотрения других кандидатов на должность главного тренера.

Со мной пока руководство не связывалось, но если ходит такая информация, то могу сказать, что это приятно. В «Уфе» действительно есть все условия для работы. На мой взгляд, «Уфа» — одна из лучших команд по работе руководства менеджмента, и эта команда должна добиваться результатов. Ребята не имеют права вылететь в первый дивизион.

Если будет возможность, то с удовольствием приеду и поработаю над башкирским футболом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Уфа» сегодня вечером представит нового главного тренера команды
Сегодня, 11:18 Комментарии6
Кириченко: «Я разочаровал руководство команды»
Сегодня, 11:15 Комментарии0
Газизов: «Хочу поблагодарить Кириченко»
Сегодня, 11:13 Комментарии0
Нигматуллин: «Гильерме выглядел увереннее, чем Лунёв»
Сегодня, 10:53 Комментарии6
Червиченко: «Я бы не вызывал в сборную Лунёва и Шунина»
Сегодня, 10:47 Комментарии19
Червиченко: «Ари сыграл бы лучше Смолова или Антона Миранчука»
Сегодня, 10:37 Комментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
За адекватность
За адекватность
   41 / 850
вчера в 14:20
"Если будет возможность, то с удовольствием приеду и поработаю над башкирским футболом." "Работники ножа и топора, романтики с большой дороги."
ДАША Д
ДАША Д
   122 / 850
вчера в 13:04
По сравнению с Зорким Уфа - космос.
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   49 / 850
вчера в 13:02
Свин уже работал там, только позорился.
cska plus
cska plus
   10 / 850
вчера в 12:53
Какой с юрана тренер, с него даже ыксперт не получился.
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил МапС
   33 / 850
вчера в 12:30
А Зоркий это где?
"Зенит" "Зоркий" одного поля ягоды.
МапС
МапС
   88 / 850
вчера в 12:15
А Зоркий это где?
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 850
вчера в 12:12
Скоро узнаем .
Знатог
Знатог
   138 / 850
вчера в 12:11
Знаю, Юран всегда мечтал в Уфе поработать.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100