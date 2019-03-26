Юран: «В „Уфе“ действительно есть все условия для работы»

Главный тренер ФК «Зоркий» Сергей Юран прокомментировал слухи о том, что он может возглавить «Уфу». Недавно в СМИ появилась информация о возможной отставке из «Уфы» наставника команды Дмитрия Кириченко.

Я не руководитель «Уфы». Любой тренер, у которого нет результата, подвергается отставке. Среди тренеров даже ходит пословица: «подписываешь контракт — готовься к отставке». Это касается всех.

Руководству нужен результат. Его нет. Тогда появляются все условия для рассмотрения других кандидатов на должность главного тренера.

Со мной пока руководство не связывалось, но если ходит такая информация, то могу сказать, что это приятно. В «Уфе» действительно есть все условия для работы. На мой взгляд, «Уфа» — одна из лучших команд по работе руководства менеджмента, и эта команда должна добиваться результатов. Ребята не имеют права вылететь в первый дивизион.

Если будет возможность, то с удовольствием приеду и поработаю над башкирским футболом.