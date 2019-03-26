Кевин-Принс Боатенг назвал лучшего футболиста, с кем ему приходилось играть

Полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг рассказал, кто является лучшим футболистом из тех, с кем он когда-либо играл на футбольном поле.
Самый лучший футболист, с которым мне приходилось играть? Это Златан Ибрагимович.
Напомним, что недавно Боатенг пропустил тренировку каталонского клуба, чем разозлил руководителей «Барселоны».
Касаемо слов : Всё верно , так как Боатенг так ещё ни разу не поиграл с Лео Месси
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Все не верно. Как раз таки с Месси он уже успел поиграть в матче с Вальядолидом и понял, что Ибрагимович был лучше!
Касаемо слов : Всё верно , так как Боатенг так ещё ни разу не поиграл с Лео Месси
__________
Все не верно. Как раз таки с Месси он уже успел поиграть в матче с Вальядолидом и понял, что Ибрагимович был лучше!
Касаемо слов : Всё верно , так как Боатенг так ещё ни разу не поиграл с Лео Месси
Касаемо слов : Всё верно , так как Боатенг так ещё ни разу не поиграл с Лео Месси