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Кевин-Принс Боатенг назвал лучшего футболиста, с кем ему приходилось играть

вчера, 20:55

Полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг рассказал, кто является лучшим футболистом из тех, с кем он когда-либо играл на футбольном поле. 

Самый лучший футболист, с которым мне приходилось играть? Это Златан Ибрагимович.

Напомним, что недавно Боатенг пропустил тренировку каталонского клуба, чем разозлил руководителей «Барселоны».

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
   247 / 850
сегодня в 03:24
Мне кажется, что его выкинут из ВАРсы!!!
Брулин
Брулин
   25 / 850
вчера в 23:08
Обиделся что не выпускают..(и слава богу)
NGY
NGY ответил ATG
   42 / 850
вчера в 23:05
Как вы запарили пид***ы со своим спартаком и зенитом в КАЖДОЙ СУКА ВЕТКЕ упомянуть свои два недоклуба обязательно надо . Кучка дятлов малолетних Касаемо слов : Всё верно , так как Боатенг так ещё ни разу не поиграл с Лео Месси
ATG

Касаемо слов : Всё верно , так как Боатенг так ещё ни разу не поиграл с Лео Месси
__________

Все не верно. Как раз таки с Месси он уже успел поиграть в матче с Вальядолидом и понял, что Ибрагимович был лучше!
BagioR
BagioR
вчера в 22:39
Летом уйдет
ATG
ATG
   423 / 850
вчера в 22:00
Как вы запарили пид***ы со своим спартаком и зенитом в КАЖДОЙ СУКА ВЕТКЕ упомянуть свои два недоклуба обязательно надо . Кучка дятлов малолетних

Касаемо слов : Всё верно , так как Боатенг так ещё ни разу не поиграл с Лео Месси
ФК Пупсик
ФК Пупсик
   275 / 850
вчера в 21:57
А роналду и не вспомнил.
Зулус из Тарасовки
Зулус из Тарасовки
   135 / 850
вчера в 21:12
Повезло тем, кто играл вместе с деЗеувом: от него так и веет заботой и любовью! Жано всегда руку пожмет, Софьян засос поставит. Горжусь таким Спартаком!
Шишанутый
Шишанутый
   27 / 850
вчера в 21:05
Все теперь дни Ботаенга в Барсе сочтены! Гном уже взял ложку в рот.
dimagas1
dimagas1
   167 / 850
вчера в 20:58
Он же в аренде?)))По контракту ему не прописали лизнуть гному)))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 850
вчера в 20:56
Ну всё, не назвал Месси, теперь уволят без выходного пособия😂😂😂
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