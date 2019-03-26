Кевин-Принс Боатенг назвал лучшего футболиста, с кем ему приходилось играть

вчера, 20:55

Полузащитник «Барселоны» Кевин-Принс Боатенг рассказал, кто является лучшим футболистом из тех, с кем он когда-либо играл на футбольном поле.

Самый лучший футболист, с которым мне приходилось играть? Это Златан Ибрагимович.

Напомним, что недавно Боатенг пропустил тренировку каталонского клуба, чем разозлил руководителей «Барселоны».