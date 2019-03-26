Отец Моизе Кина: «„Ювентус“ по-прежнему должен мне два трактора»

Биору Кин, отец нападающего «Ювентуса» Моизе Кина, поделился эмоциями после забитого гола его сына в матче за сборную Италии, а также напомнил «Ювентусу» о старом долге, про который Кин-старший рассказывал еще два года назад.

Я благодарен Богу, это большая радость для всей семьи. Меня не будет на стадионе во время матча Италии и Лихтенштейна, но я посмотрю встречу в баре с друзьями и поболею за сына.

Моизе в детстве болел за «Интер», ему нравился Обафеми Мартинс, и он постоянно просил меня купить его футболку. Однако в 10 лет я отдал его в академию «Юве», потому что являюсь фанатом этого клуба.

Я обещал «Ювентусу», что оставлю его в Италии, но взамен хотел получить два трактора. Они говорили, что это не проблема, но я по-прежнему ничего не получил.