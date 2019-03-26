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Отец Моизе Кина: «„Ювентус“ по-прежнему должен мне два трактора»

вчера, 20:33

Биору Кин, отец нападающего «Ювентуса» Моизе Кинаподелился эмоциями после забитого гола его сына в матче за сборную Италии, а также напомнил «Ювентусу» о старом долге, про который Кин-старший рассказывал еще два года назад.

Я благодарен Богу, это большая радость для всей семьи. Меня не будет на стадионе во время матча Италии и Лихтенштейна, но я посмотрю встречу в баре с друзьями и поболею за сына.

Моизе в детстве болел за «Интер», ему нравился Обафеми Мартинс, и он постоянно просил меня купить его футболку. Однако в 10 лет я отдал его в академию «Юве», потому что являюсь фанатом этого клуба.

Я обещал «Ювентусу», что оставлю его в Италии, но взамен хотел получить два трактора. Они говорили, что это не проблема, но я по-прежнему ничего не получил.

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Все комментарии
Russian_spb
Russian_spb
   696 / 850
сегодня в 09:56
продал ребенка за 2 трактора)))
куда смотрят местные органы соцзащиты?))
Ant Tambov
Ant Tambov ответил shu
   731 / 850
вчера в 22:19
Зачем одному два трактора? Жадность...
Какая разница?Если обещали,то надо выполнять
shu
shu
   470 / 850
вчера в 22:04
Зачем одному два трактора? Жадность...
juvenale
juvenale
   123 / 850
вчера в 21:53
можно пару беларусов подарить,все равно стоят на складах
Martini_1987
Martini_1987
   399 / 850
вчера в 21:34
    Adonius
    Adonius
       75 / 850
    вчера в 21:11
    Маниоку копать нечем.
    Valeriy Lutsak
    Valeriy Lutsak
       157 / 850
    вчера в 21:07
    Уже можно не просить а требовать 10 тракторов, хорошую виллу, ну парочку Феррари ну и пожизненный пенсион
    Guka87
    Guka87
       381 / 850
    вчера в 21:01
    Вот жмоты, ну отдайте же человеку положенное..
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