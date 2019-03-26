Пуйоль: «Пике - лучший защитник в мире»

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль назвал Жерара Пике лучшим защитником мира.
Пике - лучший защитник в мире. Он лучше меня, хотя мы разные. Жерар играет ключевую роль в «Барселоне».
Напомним, что Пике принял решение выступать за сборную Каталонии.
За Каталонию? Неужели Испания избавилась от этого бревна???
За Каталонию? Неужели Испания избавилась от этого бревна???
что... Так это оказывается Пике тащил Пуйоля, а не наоборот... ммм после такого бреда к вам больше нет вопросов, всё и так с вами ясно...
А Рамос тут причём?? Рамос клоун, а не защитник. Тупо написал потому что он игрок Реала?)))
что... Так это оказывается Пике тащил Пуйоля, а не наоборот... ммм после такого бреда к вам больше нет вопросов, всё и так с вами ясно...
А Рамос тут причём?? Рамос клоун, а не защитник. Тупо написал потому что он игрок Реала?)))
Аха-ха)
Аха-ха)
Аха-ха)
Аха-ха)
Поддержка конечно бывшего одноклубника, но всё же... Сам Пуйоль был на две головы сильней Пике(врятли это опровергнут даже болельщики Барсы, если только самые отбитые или школьники, не видевшие игру Карлеса...)
Ну и то что лучший сейчас в мире... глупость... Хоть нельзя не отметить тот факт что в этом сезоне Пике стал получше играть чем в предыдущие, всёравно не лучший. Тот же Умтити(если брать только саму Барсу) когда в форме явно надежней Пике в защите играет.
Поддержка конечно бывшего одноклубника, но всё же... Сам Пуйоль был на две головы сильней Пике(врятли это опровергнут даже болельщики Барсы, если только самые отбитые или школьники, не видевшие игру Карлеса...)
Ну и то что лучший сейчас в мире... глупость... Хоть нельзя не отметить тот факт что в этом сезоне Пике стал получше играть чем в предыдущие, всёравно не лучший. Тот же Умтити(если брать только саму Барсу) когда в форме явно надежней Пике в защите играет.