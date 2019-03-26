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Пуйоль: «Пике - лучший защитник в мире»

вчера, 20:28

Бывший капитан «Барселоны» Карлес Пуйоль назвал Жерара Пике лучшим защитником мира.

Пике - лучший защитник в мире. Он лучше меня, хотя мы разные. Жерар играет ключевую роль в «Барселоне».

Напомним, что Пике принял решение выступать за сборную Каталонии.

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Все комментарии
амурец
амурец
   134 / 850
сегодня в 04:20
тут конечно Карлес сильно посмеялся высказыванием, что твитираст лучше него самого
95-shishani-95
95-shishani-95
   247 / 850
сегодня в 03:31
Может твиттерист???
За Каталонию? Неужели Испания избавилась от этого бревна???
Artuom
Artuom ответил BARCDJIN
   183 / 850
сегодня в 00:31
Так Пуйоль глупый по твоему?, а ты часом не перегибаешь Нгуша, или тока ты имееешь право на свое нгушатское мнение..Кто лучше? Неужели Рамос? Пике много лет играет стабильно в Барсе..Умтити пока сезон и все..Пуйоль касячил, будь здоров на поле.и на Пике был 3 сезона, а потом в вечно травмат...Ненадо тут школьников упомянать, ты сам школьник его игру не видел... Аха-ха)
"Пуйоль касячил, будь здоров на поле.и на Пике был 3 сезона"

что... Так это оказывается Пике тащил Пуйоля, а не наоборот... ммм после такого бреда к вам больше нет вопросов, всё и так с вами ясно...

А Рамос тут причём?? Рамос клоун, а не защитник. Тупо написал потому что он игрок Реала?)))
BARCDJIN
BARCDJIN ответил Artuom
   240 / 850
вчера в 23:36
ЧТо??? О_о Поддержка конечно бывшего одноклубника, но всё же... Сам Пуйоль был на две головы сильней Пике(врятли это опровергнут даже болельщики Барсы, если только самые отбитые или школьники, не видевшие игру Карлеса...) Ну и то что лучший сейчас в мире... глупость... Хоть нельзя не отметить тот факт что в этом сезоне Пике стал получше играть чем в предыдущие, всёравно не лучший. Тот же Умтити(если брать только саму Барсу) когда в форме явно надежней Пике в защите играет.
Так Пуйоль глупый по твоему?, а ты часом не перегибаешь Нгуша, или тока ты имееешь право на свое нгушатское мнение..Кто лучше? Неужели Рамос? Пике много лет играет стабильно в Барсе..Умтити пока сезон и все..Пуйоль касячил, будь здоров на поле.и на Пике был 3 сезона, а потом в вечно травмат...Ненадо тут школьников упомянать, ты сам школьник его игру не видел...

Аха-ха)
BARCDJIN
BARCDJIN
   240 / 850
вчера в 23:35
Бесспорно он еще лучший подрыватель пуканов мадридоголубятни и не только в мире....


Аха-ха)
Artuom
Artuom
   183 / 850
вчера в 23:15
ЧТо??? О_о
Поддержка конечно бывшего одноклубника, но всё же... Сам Пуйоль был на две головы сильней Пике(врятли это опровергнут даже болельщики Барсы, если только самые отбитые или школьники, не видевшие игру Карлеса...)
Ну и то что лучший сейчас в мире... глупость... Хоть нельзя не отметить тот факт что в этом сезоне Пике стал получше играть чем в предыдущие, всёравно не лучший. Тот же Умтити(если брать только саму Барсу) когда в форме явно надежней Пике в защите играет.
Hamman
Hamman
   809 / 850
вчера в 21:29
1 апреля ещё не наступило. Рано ,,новость" выложили
Игорь Волков
Игорь Волков
   355 / 850
вчера в 21:19
Пике лучший только по постам в Твиттер
Guka87
Guka87
   381 / 850
вчера в 21:02
Точнее сказать: один из лучших, но не самый, это уж точно.
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