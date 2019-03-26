Гризманн: «Мне уже надоели слухи о переходе в „Барселону“»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в очередной раз отреагировал на слухи о переходе в «Барселону».
Каждый год происходит одно и то же. Слухи о моем переходе в «Барселону» возникают так часто, что я уже привык, хотя немного ситуация начинает надоедать. Я остался в «Атлетико», поскольку знаю, что меня здесь ценят. Мы все сосредоточены на том, чтобы хорошо завершить сезон.
Ранее сообщалось, что «Барселона» окончательно отказалась от покупки Гризманна.
Гризманна даже в дубль СКА-Хабаровск не возьмут, кроме шуток
Гризманна даже в дубль СКА-Хабаровск не возьмут, кроме шуток