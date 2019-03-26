Гризманн: «Мне уже надоели слухи о переходе в „Барселону“»

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в очередной раз отреагировал на слухи о переходе в «Барселону».

Каждый год происходит одно и то же. Слухи о моем переходе в «Барселону» возникают так часто, что я уже привык, хотя немного ситуация начинает надоедать. Я остался в «Атлетико», поскольку знаю, что меня здесь ценят. Мы все сосредоточены на том, чтобы хорошо завершить сезон.