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Гризманн: «Мне уже надоели слухи о переходе в „Барселону“»

вчера, 18:59

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в очередной раз отреагировал на слухи о переходе в «Барселону».

Каждый год происходит одно и то же. Слухи о моем переходе в «Барселону» возникают так часто, что я уже привык, хотя немного ситуация начинает надоедать. Я остался в «Атлетико», поскольку знаю, что меня здесь ценят. Мы все сосредоточены на том, чтобы хорошо завершить сезон.

Ранее сообщалось, что «Барселона» окончательно отказалась от покупки Гризманна.

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Все комментарии
амурец
амурец
   134 / 850
сегодня в 04:25
Гризман хочет играть в футбол, а не заниматься балетом, поэтому не пошёл в Барселону
shu
shu
   470 / 850
вчера в 22:08
Походу одноклубники подкалывают, а он ведётся.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил 25процентный клоун
   4 / 850
вчера в 21:27
Ну вот я и говорю, что Квинси хоть иногда голами отмечается, а Антуан забил столько, сколько СКА-Хабаровск за весну 2018 г.
Гризманна даже в дубль СКА-Хабаровск не возьмут, кроме шуток
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Scuderia Ferrari
   8 / 850
вчера в 21:18
а Гризман забивает?))
Sergey Z
Sergey Z
   253 / 850
вчера в 21:18
Не надо реагировать на бред!
Guka87
Guka87
   381 / 850
вчера в 21:08
Хорошо что трансфер так и не состоялся, слишком стал академичен Антуан, по энергетике слабоват, в Барселоне только Лео может не участвовать в прессинге соперника, двоих таких игроков будет много для команды.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил 25процентный клоун
   4 / 850
вчера в 20:55
И забивает больше💪💪💪💪💪💪
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Scuderia Ferrari
   8 / 850
вчера в 20:55
ярче и продуктивнее
kotmyshka
kotmyshka
   102 / 850
вчера в 20:48
эта ситуация немного начинает надоедать не только Гризманну...
starche
starche
   280 / 850
вчера в 20:35
Он Барсе не нужен!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил 25процентный клоун
   4 / 850
вчера в 20:27
Промес ведь круче Гризманна, да?=)
loko7
loko7
   328 / 850
вчера в 19:56
Так перейди ты уже в Барселону и прекрати эти слухи.
Брулин
Брулин
   25 / 850
вчера в 19:51
Слишком переоцененный игрок
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
   287 / 850
вчера в 19:47
Вот честное слово, в Барсе он ну вообще никаким боком не нужен
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 850
вчера в 19:18
Промес: мне уже надоели слухи о переходе в Барселону
BenderBender
BenderBender
   303 / 850
вчера в 19:14
Правильно. Нечего нормальным парням делать в театре балета на траве
ДСА
ДСА
   141 / 850
вчера в 19:12
Переход не состоится.
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