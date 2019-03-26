Ван дер Варт посоветовал де Лигту перейти в «Баварию»

Известный в прошлом футболист Рафаэль ван дер Варт считает, что защитнику «Аякса» Матийсу де Лигту нужно перейти в «Баварию».

«Бавария» должна купить де Лигта, он полностью подходит мюнхенскому клубу. Я бы посоветовал Матийсу переходить именно туда, хотя я всегда говорил, что он подошел бы и «Ювентусу».

«Бавария» играет с Зюле, Хуммельсом и Боатенгом в защите, но не совсем понятно, останутся ли последние двое в клубе. Так что там будет место и для де Лигта. Он большой талант, у него есть много сильных сторон.