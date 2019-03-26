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Ван дер Варт посоветовал де Лигту перейти в «Баварию»

вчера, 19:02

Известный в прошлом футболист Рафаэль ван дер Варт считает, что защитнику «Аякса» Матийсу де Лигту нужно перейти в «Баварию».

«Бавария» должна купить де Лигта, он полностью подходит мюнхенскому клубу. Я бы посоветовал Матийсу переходить именно туда, хотя я всегда говорил, что он подошел бы и «Ювентусу».

«Бавария» играет с Зюле, Хуммельсом и Боатенгом в защите, но не совсем понятно, останутся ли последние двое в клубе. Так что там будет место и для де Лигта. Он большой талант, у него есть много сильных сторон.

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Все комментарии
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   704 / 850
вчера в 19:53
Пусть еще и Арьен Роббен посоветует, тогда де Лигт точно перейдет. А вообще, в Баварию перешли уже игроки защиты: Павар и Люка Эрнандес (если верить слухам). Так что молодого голландца, скорее всего, заберет Барселона.
BenderBender
BenderBender
   303 / 850
вчера в 19:12
Главное, не в барселонку. Театр балета на траве угробит парня.
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