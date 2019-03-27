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Греция ушла от поражения в игре с Боснией и Герцеговиной

вчера, 00:41
Босния и ГерцеговинаЛоготип футбольный клуб Босния и Герцеговина2 : 2Логотип футбольный клуб ГрецияГрецияМатч завершен

Сборная Греции сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Зеница, стадион Билино Поле

Босния и Герцеговина - Греция 2:2 (2:0)
Голы: Вишча 10, Пьянич 15 - Фортунис 64 (пенальти), Коловос 85

Босния и Герцеговина: Сехич, Бичакчич, Шунич, Зуканович, Колашинац, Пьянич, Бешич, Цимирот (Крунич 90+3), Вишча, Джеко (Гояк 90), Дульевич (Милошевич 79)
Главный тренер: Просинечки Роберт.

Греция: Влаходимос, Курбелис (Коловос 67), Папастатопулос, Сиовас, Бакакис (Кулурис 80), Самарис, Бухалакис (Масурас 46), Куртис, Зека, Фортунис, Донис
Главный тренер: Анастасиадис Ангелос.

Предупреждения: Курбелис 14, Донис 17, Колашинац 90+1

Удаление: Пьянич 65

В параллельном матче Италия разгромила Лихтенштейн.

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Все комментарии
pavkur
pavkur
   22 / 835
вчера в 03:37
Тусклый футбол.
Сетка между ног
Сетка между ног
   15 / 835
вчера в 00:58
От брёвен из туринского кабинета одно расстройство! Что Кристина, что Пьянич! Гыгыгы!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   120 / 835
вчера в 00:43
Фигово. Боснийцы должны на евро выходить
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