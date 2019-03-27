Греция ушла от поражения в игре с Боснией и Герцеговиной

Сборная Греции сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Зеница, стадион Билино Поле
Босния и Герцеговина - Греция 2:2 (2:0)
Голы: Вишча 10, Пьянич 15 - Фортунис 64 (пенальти), Коловос 85
Босния и Герцеговина: Сехич, Бичакчич, Шунич, Зуканович, Колашинац, Пьянич, Бешич, Цимирот (Крунич 90+3), Вишча, Джеко (Гояк 90), Дульевич (Милошевич 79)
Главный тренер: Просинечки Роберт.
Греция: Влаходимос, Курбелис (Коловос 67), Папастатопулос, Сиовас, Бакакис (Кулурис 80), Самарис, Бухалакис (Масурас 46), Куртис, Зека, Фортунис, Донис
Главный тренер: Анастасиадис Ангелос.
Предупреждения: Курбелис 14, Донис 17, Колашинац 90+1
Удаление: Пьянич 65
В параллельном матче Италия разгромила Лихтенштейн.