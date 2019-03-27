Сборная Румынии разгромила Фареры

В матче второго тура квалификации Евро-2020 Румыния разобралась с Фарерами.
У Румынии теперь 3 балла (3-я строчка), а у Фарер остается 0 в графе «очки» (последняя позиция).
Клуж-Напока, стадион «Константин Рэдулеску».
Румыния - Фарерские острова - 4:1 (3:1)
Голы: Деяк 26, Кешеру 29, Кешеру 33, Пушкаш 63 - Давидсен 40 (пенальти)
Румыния: Тэтэрушану, Бензар (Хаджи 46), Моци, Григоре, Банку, Деяк, Станчу (Ман 77), Марин, Кипчиу, Пушкаш, Кешеру (Чикылдэу 69)
Главный тренер: Контра Космин.
Фарерские острова: Нильсен, Соренсен, Грегерсен, Фэрё, Давидсен, Барталсстову (Фредериксберг 67), Ватнсдаль (Балдвинссон 28), Хендрикссон Ольсен, Йонсен, Ханссон (Ватнамар 77), Ольсен
Главный тренер: Ольсен Ларс.
Предупреждения: Йонсен 15, Станчу 16, Моци 40, Кипчиу 47, Фредериксберг 83.
Судья: Мелер Халил.
В другом матче группы Испания обыграла Мальту.