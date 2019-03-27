Бразилия обыграла Чехию в контрольном матче

Сборная Бразилии одержала волевую победу над командой Чехии в товарищеском матче.
Прага, стадион Эден
Чехия - Бразилия 1:3 (1:0)
Голы: Павелка 37 - Роберто Фирмино 49, Габриэл Жезус 83, Габриэл Жезус 90
Чехия: Павленка, Челюстка (Кудела 59), Новак (Селасси 46), Цоуфаль, Сухи, Павелка (Краль 69), Соучек, Дарида (Фридек 56), Масопуст, Змрхаль (Янкто 84), Шик (Выдра 53).
Главный тренер: Ярослав Шильгавы.
Бразилия: Алисон, Силва, Маркиньос, Сандро, Данило, Коутиньо (Жезус 72), Аллан, Каземиро (Рамос 71), Пакета (Эвертон 46), Ришарлисон (Нерес 63), Фирмино (Фабиньо 87).
Главный тренер: Тите.
Предупреждения: Каземиро 24, Ришарлисон 37
Напомним, что в предыдущей товарищеской игре Бразилия сыграла вничью с Панамой.