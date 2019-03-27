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Бразилия обыграла Чехию в контрольном матче

вчера, 00:38
ЧехияЛоготип футбольный клуб Чехия1 : 3Логотип футбольный клуб БразилияБразилияМатч завершен

Сборная Бразилии одержала волевую победу над командой Чехии в товарищеском матче.

Прага, стадион Эден

Чехия - Бразилия 1:3 (1:0)
Голы: Павелка 37 - Роберто Фирмино 49, Габриэл Жезус 83Габриэл Жезус 90

Чехия: Павленка, Челюстка (Кудела 59), Новак (Селасси 46), Цоуфаль, Сухи, Павелка (Краль 69), Соучек, Дарида (Фридек 56), Масопуст, Змрхаль (Янкто 84), Шик (Выдра 53).
Главный тренер: Ярослав Шильгавы.

Бразилия: Алисон, Силва, Маркиньос, Сандро, Данило, Коутиньо (Жезус 72), Аллан, Каземиро (Рамос 71), Пакета (Эвертон 46), Ришарлисон (Нерес 63), Фирмино (Фабиньо 87).
Главный тренер: Тите.

Предупреждения: Каземиро 24, Ришарлисон 37

Напомним, что в предыдущей товарищеской игре Бразилия сыграла вничью с Панамой.

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ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
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вчера в 05:40
Бразилию с победой!
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