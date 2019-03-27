Италия отправила шесть мячей в ворота Лихтенштейна

Сборная Италии одержала крупную победу над командой Лихтенштейна в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Парма, стадион Эннио Тардини
Италия - Лихтенштейн 6:0 (4:0)
Голы: Сенси 17, Верратти 32, Квальярелла 35 (пенальти), Квальярелла 45+3 (пенальти), Кин 70, Паволетти 77
Италия: Сиригу, Манчини, Бонуччи (Иццо 80), Романьоли, Спинаццола, Сенси, Жоржиньо (Дзаньоло 58), Верратти, Политано, Квальярелла (Паволетти 72), Кин
Главный тренер: Манчини Роберто.
Лихтенштейн: Бюхель, Вольфингер, Кауфманн, Хофер, Геппель, Зеле (Малин 46), Польверино, Визер, Кюне (Мейер 69), Хаслер, Саланович
Главный тренер: Колвидссон Хельги.
Предупреждения: Хаслер 35, Иццо 90+2
Удаление: Кауфманн 45+2
В параллельном матче Ирландия минимально обыграла Грузию.
Классика от гинеровского Карасёва.
Классика от гинеровского Карасёва.