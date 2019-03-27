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Италия отправила шесть мячей в ворота Лихтенштейна

вчера, 00:38
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия6 : 0Логотип футбольный клуб ЛихтенштейнЛихтенштейнМатч завершен

Сборная Италии одержала крупную победу над командой Лихтенштейна в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Парма, стадион Эннио Тардини

Италия - Лихтенштейн 6:0 (4:0)
Голы: Сенси 17, Верратти 32, Квальярелла 35 (пенальти), Квальярелла 45+3 (пенальти), Кин 70, Паволетти 77

Италия: Сиригу, Манчини, Бонуччи (Иццо 80), Романьоли, Спинаццола, Сенси, Жоржиньо (Дзаньоло 58), Верратти, Политано, Квальярелла (Паволетти 72), Кин
Главный тренер: Манчини Роберто.

Лихтенштейн: Бюхель, Вольфингер, Кауфманн, Хофер, Геппель, Зеле (Малин 46), Польверино, Визер, Кюне (Мейер 69), Хаслер, Саланович
Главный тренер: Колвидссон Хельги.

Предупреждения: Хаслер 35, Иццо 90+2

Удаление: Кауфманн 45+2

В параллельном матче Ирландия минимально обыграла Грузию.

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Все комментарии
Иван Пойлов
Иван Пойлов
   532 / 835
вчера в 12:59
тухлые пенки, за вторую пенку ещё и красную, судья давно проходил проверку на свой уровень?! двойного наказания же нету или я что - то пропустил?
нечитайло
нечитайло
   506 / 835
вчера в 10:49
Однако
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   225 / 835
вчера в 10:01
Это не предмет для гордости.
Брулин
Брулин
   26 / 835
вчера в 09:27
Фабио в прекрасной форме! Легкая разминка вышла
beefs
beefs
   111 / 835
вчера в 08:51
А кто то сомневался...
Sergey Z
Sergey Z
   220 / 835
вчера в 08:49
Очевидный исход!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 835
вчера в 08:48
Надругательство какое то. Гыгыгы
LOpp
LOpp ответил Шишанутый
   12 / 835
вчера в 08:24
2 левых пенальти за тайм.
Классика от гинеровского Карасёва.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   76 / 835
вчера в 07:46
Ещё и 2 пенальти !
cska plus
cska plus
   9 / 835
вчера в 07:12
Добротно потренировались.
GKN
GKN
   295 / 835
вчера в 05:53
Ну зачем так глумиться то!
ОПС
ОПС
   177 / 835
вчера в 05:17
В победе никто не сомневался, только счет крупноватый.
ДСА
ДСА
   136 / 835
вчера в 04:43
На Италию это не похоже: забить шесть мячей.
Шишанутый
Шишанутый ответил Иван Пойлов
   28 / 835
вчера в 02:56
дай угадаю тотал меньше 5,5 не зашёл?))
Я на ставках не играю. Просто матч этот смотрел и не понравилось такое предвзятое судейство. Лихтенштейн очень слабая команда им и так тежело а тут еще этот судейка их топит!
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   32 / 835
вчера в 02:28
Тарасовка бы семь получила от сборной Италии.
Иван Пойлов
Иван Пойлов ответил Шишанутый
   532 / 835
вчера в 01:36
Росийский судья зачем то засудил Лихтенштйен. Два пеннлти и удаленее. Оба пенальти левые и зачем красную давать? Даже если увидел он там игру рукой но двойное наказанее уже давно отменили. Тупой судья. Италия выйграла бы и без него!
дай угадаю тотал меньше 5,5 не зашёл?))
Иван Пойлов
Иван Пойлов
   532 / 835
вчера в 01:35
забили 6 мячей и не без помощи судей) если макаронникам и тут помогать то таких судей надо держать подальше))
Mangur
Mangur
   396 / 835
вчера в 01:28
Победа на Классе.Лихтенштейн бился достойно.
mangoх12
mangoх12
   29 / 835
вчера в 01:22
Манчини крут 🤣
Тарасовские мы
Тарасовские мы
   37 / 835
вчера в 01:09
Италию с победой!
particular
particular
   7 / 835
вчера в 01:01
Италики порезвились, а карлики поприсутствовали..:)))
Шишанутый
Шишанутый
   28 / 835
вчера в 00:50
Левников = левые пенальти.
dimagas1
dimagas1 ответил Kurt Bekelman
   152 / 835
вчера в 00:48
...он дубль оформил....
Ой,точняк, тупану я )
Ruslik1982
Ruslik1982
   56 / 835
вчера в 00:47
рекорд Спартака устоял
Шишанутый
Шишанутый
   28 / 835
вчера в 00:46
Росийский судья зачем то засудил Лихтенштйен. Два пеннлти и удаленее. Оба пенальти левые и зачем красную давать? Даже если увидел он там игру рукой но двойное наказанее уже давно отменили. Тупой судья. Италия выйграла бы и без него!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил dimagas1
   120 / 835
вчера в 00:46
Квальярелла теперь автор гола за макаронников в самом почетном возрасте,даже не гола а хет-трика)))
...он дубль оформил....
dimagas1
dimagas1
   152 / 835
вчера в 00:41
Квальярелла теперь автор гола за макаронников в самом почетном возрасте,даже не гола а хет-трика)))
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   259 / 835
вчера в 00:38
Унизили почтальонов , молодцы !
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