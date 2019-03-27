Дубль Мораты принес Испании победу над Мальтой

В матче 2-го тура квалификации Евро-2020 Испания обыграла Мальту
Таким образом, Испания набирает 6 очков и выходит на первое место, а у Мальты остается 3 балла (4-я позиция).
Та-Кали,Национальный стадион «Та-Кали»
Мальта - Испания - 0:2 (0:1)
Голы: Мората 31, Мората 73
Мальта: Бонелло, Борг, Каруана (Микалеф 85), Мускат, Зерафа, Минтофф (Мифсуд 69), Корбалан, Гийомье, Фенеч, Мобон (Мускат 65), Нвоко
Главный тренер: Фарруджа Рей.
Испания: Кепа, Роберто, Рамос, Эрмосо, Гайя, Каналес, Родриго Эрнандес, Сауль (Навас 65), Асенсио, Мората (Родриго 79), Бернат (Муньяин 56)
Главный тренер: Энрике Луис.
Предупреждения: Корболан 72.
Судья: Даллас Эндрю.
В прошлом туре Испания переиграла Норвегию (2:1).
В клубе так не получается.
В клубе так не получается.