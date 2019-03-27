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Дубль Мораты принес Испании победу над Мальтой

вчера, 00:36
МальтаЛоготип футбольный клуб Мальта0 : 2Логотип футбольный клуб ИспанияИспанияМатч завершен

В матче 2-го тура квалификации Евро-2020 Испания обыграла Мальту

Таким образом, Испания набирает 6 очков и выходит на первое место, а у Мальты остается 3 балла (4-я позиция).

Та-Кали,Национальный стадион «Та-Кали»

Мальта - Испания - 0:2 (0:1)
Голы: Мората 31, Мората 73

Мальта: Бонелло, Борг, Каруана (Микалеф 85), Мускат, Зерафа, Минтофф (Мифсуд 69), Корбалан, Гийомье, Фенеч, Мобон (Мускат 65), Нвоко
Главный тренер: Фарруджа Рей.

Испания: Кепа, Роберто, Рамос, Эрмосо, Гайя, Каналес, Родриго Эрнандес, Сауль (Навас 65), Асенсио, Мората (Родриго 79), Бернат (Муньяин 56)
Главный тренер: Энрике Луис.

Предупреждения: Корболан 72.

Судья: Даллас Эндрю.

В прошлом туре Испания переиграла Норвегию (2:1).

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   109 / 835
вчера в 10:02
еле-еле, но хватило...
Остапчук 67
Остапчук 67
   254 / 835
вчера в 09:57
Не самое хитрое дело.
В клубе так не получается.
cevin cigan
cevin cigan ответил da da da
   39 / 835
вчера в 09:17
чего?там уже топ футболисты играют.
Ему скучно,там геев нет. Не разовьёшь любимую тему.
da da da
da da da ответил Мароканский передвижной дельфинарий
   247 / 835
вчера в 04:27
Это наверно худшая испания за все ее время..беспросветно ..там вырасти в трп игроков абсолютно некому
чего?там уже топ футболисты играют.
Любитель тухлых побед
Любитель тухлых побед
   32 / 835
вчера в 03:32
Скромненько.
Мароканский передвижной дельфинарий
Мароканский передвижной дельфинарий
   241 / 835
вчера в 02:22
Это наверно худшая испания за все ее время..беспросветно ..там вырасти в трп игроков абсолютно некому
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   130 / 835
вчера в 00:56
молодцы
particular
particular
   7 / 835
вчера в 00:53
Хозяева с достоинством и в мучениях не расклеились, а гости застенчиво и с ленцой сподобились на пару мячей..:))
Шанхай Шеньхуа
Шанхай Шеньхуа
   235 / 835
вчера в 00:51
дерево забивает!
Брулин
Брулин
   26 / 835
вчера в 00:47
Скромно, но со вкусом ))
Иван Пойлов
Иван Пойлов
   532 / 835
вчера в 00:44
вот тебе и Испания, даже тотал не пробили)) зато макаронники когда не надо целую пачку наваляли)) всё наоборот должно было быть))
Sergey Z
Sergey Z
   220 / 835
вчера в 00:38
Испанцев с победой!
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