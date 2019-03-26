Аргентина без Месси обыграла Марокко

Аргентина с минимальным счетом одолела команду Марокко в товарищеском матче.
Марокко, стадион «Стад-де-Танжер».
Марокко - Аргентина - 0:1 (0:0)
Гол: Корреа 84.
Марокко: Буну, Хакими, Бенатия (Абдельхамид 61), да Кошта (Идрисси 88), Мазрауи, Саисс, Эль-Ахмади (Аит-Беннассер 61), Буфаль, Буссуфа (Фажр 74), Беланда (Бурабиа 87), Бутаиб (Алиуи 75).
Главный тренер: Эрве Ренар.
Аргентина: Андрада (Муссо 67), Каннеманн, Монтиель, Пеццелья, Паредес (Сарачо 76), Родригес, де Пауль (Корреа 62), Перейра (Марконе 90+2), Акунья, Лаутаро Мартинес (Суарес 56), Дибала (Ло Чельсо 79).
Главный тренер: Лионель Скалони.
Предупреждения: Беланда 8, Бутаиб 29, Лаутаро Мартинес 42, Бенатиа 44, Канеманн 54, Буссуфа 55.
Судья: Жанни Сикаэве.
В предыдущем матче аргентинцы уступили Венесуэле (1:3).
На последний ЧМ Месси В ОДИНОЧКУ вывел сборную:
Уругвай 1:0 - Месси.
Чили 1:0 - Месси.
Эквадор 3:1 хет-трик Месси.
Колумбия 3:0 гол + 2 паса Месси.
Итого: 12 очков из 28 чисто благодаря Месси.
На последний ЧМ Месси В ОДИНОЧКУ вывел сборную:
Уругвай 1:0 - Месси.
Чили 1:0 - Месси.
Эквадор 3:1 хет-трик Месси.
Колумбия 3:0 гол + 2 паса Месси.
Итого: 12 очков из 28 чисто благодаря Месси.
Если бы он играл в товарняке и забил, вы с НГУ и прочими ферисами пели бы совсем другую песню, что только так и может забивать.
Определились бы уже и не смешили народ. =)
Если бы он играл в товарняке и забил, вы с НГУ и прочими ферисами пели бы совсем другую песню, что только так и может забивать.
Определились бы уже и не смешили народ. =)
1. Выиграли Евро БЕЗ марокканского тащёра.
2. Не заметили соперников в Лиге наций БЕЗ марокканского тащёра.
3. Сантуш в открытую заявляет, что тащёр пустое место для португальских болельщиков.
Но стоило марокканцу пошуршать по кабинетам федерации, выпрашивая место в сборной - сразу две ничьи с середняками, где твой тащёр был ХУДШИМ. Теперь приходится вымаливать технические поражения для соперников. =)
А Аргентина с твоими легендарными Бревноинами и Дно Мариями даже на ЧМ выйти не может без помощи Месси.
Просто факты, против которых у тебя ничего нет. =)
1. Выиграли Евро БЕЗ марокканского тащёра.
2. Не заметили соперников в Лиге наций БЕЗ марокканского тащёра.
3. Сантуш в открытую заявляет, что тащёр пустое место для португальских болельщиков.
Но стоило марокканцу пошуршать по кабинетам федерации, выпрашивая место в сборной - сразу две ничьи с середняками, где твой тащёр был ХУДШИМ. Теперь приходится вымаливать технические поражения для соперников. =)
А Аргентина с твоими легендарными Бревноинами и Дно Мариями даже на ЧМ выйти не может без помощи Месси.
Просто факты, против которых у тебя ничего нет. =)
2. В очередной раз выигрывают без него же, очень добротную команду.
3. Тренеру не приходиться оправдывать, после игры всю бестолковость балласта в сборной.
4. Третья победа к ряду без игрока одной команды.
Делайте выводы сами, нужен ли этот каталонский дриблер сборной, в которой он портит всю атмосферу и командную игру?!
2. В очередной раз выигрывают без него же, очень добротную команду.
3. Тренеру не приходиться оправдывать, после игры всю бестолковость балласта в сборной.
4. Третья победа к ряду без игрока одной команды.
Делайте выводы сами, нужен ли этот каталонский дриблер сборной, в которой он портит всю атмосферу и командную игру?!