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Аргентина без Месси обыграла Марокко

вчера, 23:59
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко0 : 1Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Аргентина с минимальным счетом одолела команду Марокко в товарищеском матче.

Марокко, стадион «Стад-де-Танжер».

Марокко - Аргентина - 0:1 (0:0)
Гол: Корреа 84.

Марокко: Буну, Хакими, Бенатия (Абдельхамид 61), да Кошта (Идрисси 88), Мазрауи, Саисс, Эль-Ахмади (Аит-Беннассер 61), Буфаль, Буссуфа (Фажр 74), Беланда (Бурабиа 87), Бутаиб (Алиуи 75).
Главный тренер: Эрве Ренар.

Аргентина: Андрада (Муссо 67), Каннеманн, Монтиель, Пеццелья, Паредес (Сарачо 76), Родригес, де Пауль (Корреа 62), Перейра (Марконе 90+2), Акунья, Лаутаро Мартинес (Суарес 56), Дибала (Ло Чельсо 79).
Главный тренер: Лионель Скалони.

Предупреждения: Беланда 8, Бутаиб 29, Лаутаро Мартинес 42, Бенатиа 44, Канеманн 54, Буссуфа 55.

Судья: Жанни Сикаэве.

В предыдущем матче аргентинцы уступили Венесуэле (1:3).

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Все комментарии
ronaldo743
ronaldo743 ответил Juve14
   306 / 850
сегодня в 10:49
Что и требовалось докозать! Нет Месси - нет проблем!
Вообще никаких. Жаль, что только в товарняках. =)

На последний ЧМ Месси В ОДИНОЧКУ вывел сборную:
Уругвай 1:0 - Месси.
Чили 1:0 - Месси.
Эквадор 3:1 хет-трик Месси.
Колумбия 3:0 гол + 2 паса Месси.
Итого: 12 очков из 28 чисто благодаря Месси.
калач
калач
сегодня в 10:45
скорее дело в том что небыло Игуаина великого. С таким напом не забивать было нормой
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
   306 / 850
сегодня в 10:38
ну без балласта и победа
Этот балласт в одиночку выводит сборную на ЧМ, что покорителю дантистов в принципе не дано.

Если бы он играл в товарняке и забил, вы с НГУ и прочими ферисами пели бы совсем другую песню, что только так и может забивать.

Определились бы уже и не смешили народ. =)
ronaldo743
ronaldo743
   306 / 850
сегодня в 10:34
NGY

1. Выиграли Евро БЕЗ марокканского тащёра.
2. Не заметили соперников в Лиге наций БЕЗ марокканского тащёра.
3. Сантуш в открытую заявляет, что тащёр пустое место для португальских болельщиков.

Но стоило марокканцу пошуршать по кабинетам федерации, выпрашивая место в сборной - сразу две ничьи с середняками, где твой тащёр был ХУДШИМ. Теперь приходится вымаливать технические поражения для соперников. =)

А Аргентина с твоими легендарными Бревноинами и Дно Мариями даже на ЧМ выйти не может без помощи Месси.

Просто факты, против которых у тебя ничего нет. =)
cevin cigan
cevin cigan
   40 / 850
сегодня в 09:14
Я просто уверен,что мессирочеры поставили на победу аргов! Кто бы сомневался в победе.
Игорь Волков
Игорь Волков
   355 / 850
сегодня в 08:50
Вот и разница, 1-3 с Месси от Венесуэлы, и 1-0 без Месси с Марокко.
NGY
NGY
   42 / 850
сегодня в 08:39
1. Не проигрывают без каталонского балласта.
2. В очередной раз выигрывают без него же, очень добротную команду.
3. Тренеру не приходиться оправдывать, после игры всю бестолковость балласта в сборной.
4. Третья победа к ряду без игрока одной команды.

Делайте выводы сами, нужен ли этот каталонский дриблер сборной, в которой он портит всю атмосферу и командную игру?!
edubokom
edubokom
   343 / 850
сегодня в 07:25
Да. Сомнений не осталось. Сливают его молодые. А когда люди идут на принцип результат по боку
ЮЗИК
ЮЗИК
   107 / 850
сегодня в 06:38
Что и следовало ожидать
Vis.
Vis. ответил Juve14
сегодня в 05:46
Что и требовалось докозать! Нет Месси - нет проблем!
В игре с Марокко, забыл добавить.
Juve14
Juve14
   266 / 850
сегодня в 04:37
Что и требовалось докозать! Нет Месси - нет проблем!
Sunny.
Sunny. ответил juvenale
   82 / 850
сегодня в 02:31
ну без балласта и победа
А что марроканец не спас ?
ФК Пупсик
ФК Пупсик ответил Шишанутый
   275 / 850
сегодня в 01:28
Воот, без гнома совсем друге дело! Команда сразу заиграла! Но надеется аргентинцам не на что он вернется и снова все испортит!
Как и португальцам.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman ответил Виталик ManUtd Rus
   112 / 850
сегодня в 01:24
С ним в составе проиграла бы ?
ну Венесуэле влетели))
амурец
амурец
   134 / 850
сегодня в 01:08
вот, с Месси Аргентина проигрывает, без Месси выигрывает, каментарии излишне
Шишанутый
Шишанутый
   27 / 850
сегодня в 00:48
Воот, без гнома совсем друге дело! Команда сразу заиграла! Но надеется аргентинцам не на что он вернется и снова все испортит!
авито
авито
   512 / 850
сегодня в 00:39
Не уровень это Лионеля играть в подобных выставочных матчах. Нужно беречь силы перед важными играми в лиге чемпионов + Copa Aмерика на бразильских стадионах. Удачи Месси!
drug01
drug01
   96 / 850
сегодня в 00:37
Слабовато но.....победили!!!!!
Сетка между ног
Сетка между ног
   15 / 850
сегодня в 00:19
Убрали Парадасса и пошла игра! Браво альбиселесте!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   263 / 850
сегодня в 00:19
С ним в составе проиграла бы ?
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   49 / 850
сегодня в 00:13
Еле вымучили.
pavkur
pavkur
   22 / 850
сегодня в 00:07
Аргентину с победой!
Сантус
Сантус
   86 / 850
сегодня в 00:06
С болью в сердце смотрел игру.Как же тяжело достаются бонусные деньги...ещё и без мессии.Но,если приложить золотой айфон к паху-на раз всё пройдёт!)
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 850
сегодня в 00:01
С победой .
juvenale
juvenale
   123 / 850
сегодня в 00:01
ну без балласта и победа
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