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Армения уступила Финляндии

вчера, 21:50
АрменияЛоготип футбольный клуб Армения0 : 2Логотип футбольный клуб ФинляндияФинляндияМатч завершен

Сборная Армении уступила Финляндии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.

Ереван, стадион Республиканский

Армения - Финляндия 0:2 (0:1)
Голы: Йенсен 14, Соири 78

Армения: Айрапетян, Оганесян, Ароян, Калисир, Дагбашян, Озбилиз (Барсегян 67), Мхитарян, Григорян, Бабаян (Аветисян 74), Казарян, Бриаско (Карапетян 59)
Главный тренер: Гюльбудагянц Армен.

Финляндия: Градецки, Гранлунд, Тойвио, Араюри, Пиринен, Лод (Тэйлор 87), Камара, Спарв, Хямяляйнен (Соири 57), Пукки, Йенсен (Шуллер 69)
Главный тренер: Канерва Маркку.

Предупреждения: Камара 36, Калисир 39, Бабаян 40, Бриаско 54, Градецки 66, Спарв 71

В 1-м туре Армения уступила команде Боснии и Герцеговины.

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Все комментарии
Знатог
Знатог
   138 / 850
сегодня в 09:37
Вот истинный уровень армянского и грузинского футбола. В советское время в армении и грузии был советский футбол.
pavkur
pavkur
   22 / 850
сегодня в 07:37
Жаль Армению.
Bayern Best
Bayern Best
   83 / 850
сегодня в 00:01
Для Армении походв отбор закончен.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   181 / 850
вчера в 23:09
Я ставил на победу Армении проиграли подвели
Вася Васильев
Вася Васильев
вчера в 22:51
армяне не уровень
Морозовский
Морозовский
   6 / 850
вчера в 22:46
Финики молодцы!
40175219386
40175219386 ответил Шишанутый
   44 / 850
вчера в 22:37
Какой скучный матч. Армене просто мертвые. Распеареный Мхитарян не какой.
тот случай, когда один в поле не воин
40175219386
40175219386 ответил pavkur
   44 / 850
вчера в 22:36
Не удивительно, в Армении футбол не популярен.
кто тебе сказал, что в Армении футбол не популярен)
EAGuar As
EAGuar As
   35 / 850
вчера в 22:33
Финляндию с победой .
allemz
allemz ответил cevin cigan
   61 / 850
вчера в 22:32
.............мерет кунем..............
Топ!)
Правильное описание ситуации.
Бесят эксперименты с тренерами, пусть возвращают Минасяна.
Стыдно за клоунов в руководстве ФФА..
Шишанутый
Шишанутый
   27 / 850
вчера в 22:14
Какой скучный матч. Армене просто мертвые. Распеареный Мхитарян не какой.
cevin cigan
cevin cigan
   40 / 850
вчера в 22:14
.............мерет кунем..............
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   89 / 850
вчера в 22:12
Жаль (((
Doktor S
Doktor S
   47 / 850
вчера в 22:11
Финляндию с победой!
Сантус
Сантус
   86 / 850
вчера в 22:09
Каларис цоцох...сказали бы знакомые мне армяне....странно что горячие финские парни дрючат вполне себе темпераментную сборную....
pavkur
pavkur
   22 / 850
вчера в 22:03
Не удивительно, в Армении футбол не популярен.
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