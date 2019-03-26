Армения уступила Финляндии

Сборная Армении уступила Финляндии в матче 2-го тура отборочного турнира Евро-2020.
Ереван, стадион Республиканский
Армения - Финляндия 0:2 (0:1)
Голы: Йенсен 14, Соири 78
Армения: Айрапетян, Оганесян, Ароян, Калисир, Дагбашян, Озбилиз (Барсегян 67), Мхитарян, Григорян, Бабаян (Аветисян 74), Казарян, Бриаско (Карапетян 59)
Главный тренер: Гюльбудагянц Армен.
Финляндия: Градецки, Гранлунд, Тойвио, Араюри, Пиринен, Лод (Тэйлор 87), Камара, Спарв, Хямяляйнен (Соири 57), Пукки, Йенсен (Шуллер 69)
Главный тренер: Канерва Маркку.
Предупреждения: Камара 36, Калисир 39, Бабаян 40, Бриаско 54, Градецки 66, Спарв 71
В 1-м туре Армения уступила команде Боснии и Герцеговины.
Правильное описание ситуации.
Бесят эксперименты с тренерами, пусть возвращают Минасяна.
Стыдно за клоунов в руководстве ФФА..
Правильное описание ситуации.
Бесят эксперименты с тренерами, пусть возвращают Минасяна.
Стыдно за клоунов в руководстве ФФА..