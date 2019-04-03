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Кикнадзе: «Антон Миранчук показывает более зрелищную игру, чем его брат»

вчера, 23:11
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе похвалил полузащитника Антона Миранчука после первого полуфинального матча Кубка России против «Ростова» (2:2).

Не скажу, что Антон посильнее брата. Леша выполняет огромный объем работы, вносит разнообразие в атаке, всегда готов взять игру на себя. Каждый из них по-своему хорош, просто игра Антона более зрелищная.

Ребята сегодня молодцы, бились, но при таком количестве моментов их все нужно реализовывать. Вторая игра покажет всё, «Ростов» серьезный соперник. У нас с ними получится три игры за 1,5 месяца, побьемся.

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Kuprin
Kuprin
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сегодня в 03:14
два брата акробата один.. другой лопата
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