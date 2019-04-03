Кикнадзе: «Антон Миранчук показывает более зрелищную игру, чем его брат»

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе похвалил полузащитника Антона Миранчука после первого полуфинального матча Кубка России против «Ростова» (2:2).

Не скажу, что Антон посильнее брата. Леша выполняет огромный объем работы, вносит разнообразие в атаке, всегда готов взять игру на себя. Каждый из них по-своему хорош, просто игра Антона более зрелищная.

Ребята сегодня молодцы, бились, но при таком количестве моментов их все нужно реализовывать. Вторая игра покажет всё, «Ростов» серьезный соперник. У нас с ними получится три игры за 1,5 месяца, побьемся.