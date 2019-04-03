Адвокат Мамаева: «Мы разочарованы»

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал решение суда продлить футболисту срок ареста на полгода.

Всегда рассчитывали на положительный итог. Но мы разочарованы. Все основания изменить меру пресечения на менее строгую, конечно же, были. Суд мог учесть доводы защиты и принять более взвешенное решение. Павел говорил, что готов принять любое решение сегодня. Теперь будем готовиться к процессу по существу. Он начнется 9 апреля и будет проходить практически в ежедневном режиме.

Насчет шансов гадать бессмысленно и непродуктивно. Всё, что необходимо сделать, мы предпримем. Всё зафиксировано в материалах дела. На видео прекрасно видно, кто и какие действия совершал. Любому юристу не представляет особой сложности рассказать о квалификации этих действий.