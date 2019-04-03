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Адвокат Мамаева: «Мы разочарованы»

вчера, 21:06

Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, прокомментировал решение суда продлить футболисту срок ареста на полгода.

Всегда рассчитывали на положительный итог. Но мы разочарованы. Все основания изменить меру пресечения на менее строгую, конечно же, были. Суд мог учесть доводы защиты и принять более взвешенное решение. Павел говорил, что готов принять любое решение сегодня. Теперь будем готовиться к процессу по существу. Он начнется 9 апреля и будет проходить практически в ежедневном режиме.

Насчет шансов гадать бессмысленно и непродуктивно. Всё, что необходимо сделать, мы предпримем. Всё зафиксировано в материалах дела. На видео прекрасно видно, кто и какие действия совершал. Любому юристу не представляет особой сложности рассказать о квалификации этих действий.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
   56 / 901
сегодня в 05:52
Через полгода выпустят, чем он разочарован?
kust07
kust07
   447 / 901
сегодня в 00:47
Пострадавшие тоже виноваты.
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил 25процентный клоун
   38 / 901
вчера в 22:02
Печально,лучше бы штрафы хорошие заплатили прямиком в детские школы
Скорее прямиком на зарплату адвокату
Serg_Diamond
Serg_Diamond ответил Novograd
   38 / 901
вчера в 22:01
Идилти 3 за драку сажать єто виходить у меня уже 2 пожизнених
ваша фамилия и адрес и не уходите, пожалуйста, из дома в ближайшие 2 часа))
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   38 / 901
вчера в 22:00
Ну да, адвокату еще пол года придется мамаевых - кокориных доить, какое несчастье!
time out
time out
   83 / 901
вчера в 21:37
Внешнее показное разочарование, с внутренней радостью. Стрижка бабла продолжается.
Novograd
Novograd
   358 / 901
вчера в 21:21
Идилти 3 за драку сажать єто виходить у меня уже 2 пожизнених
ДСА
ДСА
   156 / 901
вчера в 21:09
Похоже адвокаты просто не нужны.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 901
вчера в 21:09
Печально,лучше бы штрафы хорошие заплатили прямиком в детские школы
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