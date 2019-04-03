Фернандеш: «VAR может помочь в Премьер-Лиге и Кубке России»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш после первого матча 1/2 финала Кубка России против «Ростова» поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам ( VAR ).

VAR может помочь в Премьер-Лиге и Кубке России, если используется грамотно. По сегодняшнему эпизоду использования этой системы я не могу сказать ничего, не видел повтор момента. Итог - хороший результат для них, сопернику во второй игре теперь достаточно сыграть со счетом 0:0. «Ростов» - сложная, организованная команда, нам будет непросто.