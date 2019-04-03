ГлавнаяНовости

Фернандеш: «VAR может помочь в Премьер-Лиге и Кубке России»

вчера, 22:59
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш после первого матча 1/2 финала Кубка России против «Ростова» поделился мнением о системе видеопомощи арбитрам (VAR).

VAR может помочь в Премьер-Лиге и Кубке России, если используется грамотно. По сегодняшнему эпизоду использования этой системы я не могу сказать ничего, не видел повтор момента. Итог - хороший результат для них, сопернику во второй игре теперь достаточно сыграть со счетом 0:0. «Ростов» - сложная, организованная команда, нам будет непросто.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Ахмедов не против вернуться из Китая в РПЛ
Сегодня, 00:15 Комментарии7
Кикнадзе: «Антон Миранчук показывает более зрелищную игру, чем его брат»
Вчера, 23:11 Комментарии1
Мещеряков: «В двух случаях можно было прибегнуть к помощи VAR»
Вчера, 22:30 Комментарии5
Сёмин - о VAR: «Боженька всё видит, он всё отдаст»
Вчера, 22:16 Комментарии10
Карпин: «VAR нужен. Паузы со временем станут меньше»
Вчера, 22:10 Комментарии3
Рейнгольд: «Правосудие в нашей стране работает по звонку»
Вчера, 21:38 Комментарии13
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100