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Карпин: «VAR нужен. Паузы со временем станут меньше»

вчера, 22:10
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью с «Локомотивом» в первом матче 1/2 финала Кубка России (2:2).

Один пропустили, один сами забили. Бывает. Положительный результат — это если бы была победа, а у нас ничья.

VAR? Спрашивали до игры об этом. Я давно говорил, что VAR нужен. Это более справедливый результат. Паузы со временем станут меньше. В конце концов, чемпионат мира показал, что VAR нужен. Та же сборная Германии могла выйти в плей-офф, но результат был справедливым.

Нам хотелось бы участвовать и биться и в Кубке, и в чемпионате. Дальше — как получится. Будем думать над тем, как выпускать лучший состав на каждую конкретную игру. Не отдаем предпочтений турнирам, хотим играть везде.

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Все комментарии
Мухаммет Акмаммедов
Мухаммет Акмаммедов
   429 / 901
сегодня в 03:32
Поздравляю! Спасибо! До Кубка один шаг.....
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 901
вчера в 22:26
тот самый момент когда Карпин на коне
Dominators
Dominators
   114 / 901
вчера в 22:17
Думай Валера .Ростову как воздух нужно попадание в ЕК . Лучше прямое в группу ЛЕ через победу в Кубке России .В чемпионате все вилами по воде .
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