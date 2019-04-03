Карпин: «VAR нужен. Паузы со временем станут меньше»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничью с «Локомотивом» в первом матче 1/2 финала Кубка России (2:2).

Один пропустили, один сами забили. Бывает. Положительный результат — это если бы была победа, а у нас ничья.

VAR ? Спрашивали до игры об этом. Я давно говорил, что VAR нужен. Это более справедливый результат. Паузы со временем станут меньше. В конце концов, чемпионат мира показал, что VAR нужен. Та же сборная Германии могла выйти в плей-офф, но результат был справедливым.

Нам хотелось бы участвовать и биться и в Кубке, и в чемпионате. Дальше — как получится. Будем думать над тем, как выпускать лучший состав на каждую конкретную игру. Не отдаем предпочтений турнирам, хотим играть везде.