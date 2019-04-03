Мещеряков: «В двух случаях можно было прибегнуть к помощи VAR»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков считает, что арбитр Кирилл Левников мог чаще прибегать к помощи системы видеопомощи арбитрам ( VAR ) в первом матче 1/2 финала Кубка России против «Ростова» (2:2).

Если говорить по поводу VAR , то не хочется эту историю комментировать. Мне показалось, что в двух случаях в штрафной [соперника] можно было прибегнуть к помощи VAR , но на поле есть судья.

Эпизод с пенальти - это пять минут просмотра. А если мы три раза повторы будем смотреть? На мой взгляд, нужно понимать, в каких условиях и как систему надо использовать.

Мы играли прилично. В одном месте чуть-чуть ошиблись, но в общем игра достойная. Будем считать, что ничего не произошло, у нас впереди вторая игра.