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Мещеряков: «В двух случаях можно было прибегнуть к помощи VAR»

вчера, 22:30
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков считает, что арбитр Кирилл Левников мог чаще прибегать к помощи системы видеопомощи арбитрам (VAR) в первом матче 1/2 финала Кубка России против «Ростова» (2:2).

Если говорить по поводу VAR, то не хочется эту историю комментировать. Мне показалось, что в двух случаях в штрафной [соперника] можно было прибегнуть к помощи VAR, но на поле есть судья.

Эпизод с пенальти - это пять минут просмотра. А если мы три раза повторы будем смотреть? На мой взгляд, нужно понимать, в каких условиях и как систему надо использовать.

Мы играли прилично. В одном месте чуть-чуть ошиблись, но в общем игра достойная. Будем считать, что ничего не произошло, у нас впереди вторая игра.

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Все комментарии
vovinho11
vovinho11
   503 / 901
вчера в 23:04
Тебя забыли спросить
161регион
161регион
   68 / 901
вчера в 22:53
Я же говорил что депо даже после ничьи будет стонать.....)))
Novograd
Novograd
   358 / 901
вчера в 22:49
Не пахортесь пазорники
time out
time out
   83 / 901
вчера в 22:40
Судья сам знает, когда прибегать к VAR. Не хватало еще, чтобы всякие председатели рекомендации давали когда смотреть.
Dominators
Dominators
   114 / 901
вчера в 22:40
После драки кулаками не машут .
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