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Рейнгольд: «Правосудие в нашей стране работает по звонку»

вчера, 21:38

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд не понимает решения суда продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 25 сентября.

Решение по делу Кокорина и Мамаева — полнейшее безобразие и беззаконие. Если органы говорят, что следствие закончено, выносите вердикт. Зачем нужно держать ребят? Если вы продлеваете задержание до сентября, объясните, с чем это связано и почему так происходит. Правосудие в нашей стране работает по звонку. Судье позвонили и сказали: «Не торопись, пусть еще посидят». И всё — сигнал дан.

Мы все с вами люди, живем по Конституции РФ, имеем на что-то свое мнение. Раньше все занимали разные позиции: я говорил, что нужно наказать их условно и выписать огромный штраф, кто-то — что не надо наказывать. Но всё, что происходит сейчас, — это издевательство над здравым смыслом.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   119 / 901
сегодня в 01:55
Даже при Сталине такого не было.
kasyak7
kasyak7
   766 / 901
сегодня в 00:39
Какую власть выбрал той и довольствуйся
Некит_Зенит
Некит_Зенит
   517 / 901
вчера в 23:40
Дык из спартака и позвонили
pomor45
pomor45
   152 / 901
вчера в 22:22
Пак большой чиновник - судьи тоже. Это показательная расправа.
МКС
МКС
   42 / 901
вчера в 22:19
Все что происходит в нашей стране

Как то повышение тарифов на комуналку

Повышение цен в магазинах

Увеличение штрафов

Полное беззаконие и безнаказанность чиновников

Завоевание Крыма

Затяжка со строительством и реконструкцией стадионов в Москве, Питере и регионах

Ну и конечно же продление ареста Кокошки с Мамайкой

Все это происходит по звонку Федуна
Гуливер
Гуливер
   239 / 901
вчера в 22:02
опять федун позвонил
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   130 / 901
вчера в 22:02
Россия лидирует в Европе по количеству заключенных на душу населения, свидетельствует ежегодный отчет Совета Европы, опубликованный во вторник. В России на 100 тыс. жителей в тюрьмах приходится 418 человек. Это более, чем в 1,5 раза больше, чем в Грузии, занимающей второе место. Там 252 заключенных на 100 тыс. жителей.В день в России заключенному тратится 2,5 евро,в ЕС 66 евро,в Азербайджане 6 евро.
mangoх12
mangoх12 ответил parallels
   15 / 901
вчера в 21:56
удивительно, что это рейнгольд сказал.
Он всегда правду матку режет. Молодец Валера выворачивай их как с Лапочкиными
ermak6848
ermak6848 ответил parallels
   117 / 901
вчера в 21:54
удивительно, что это рейнгольд сказал.
валерик жил в тридевятом царстве...
Питермен
Питермен
   19 / 901
вчера в 21:52
По звонку Федуна
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   251 / 901
вчера в 21:47
Это сигнал всем нам, не бейте чиновников стулом, у них могут быть высокие покровители. Они получат боевой орден, вы сядете. Гарантированно.
морозз
морозз
   70 / 901
вчера в 21:46
Всё что происходит в нашей стране это и есть издевательство над здравым смыслом, совершенно всё! Собираемся с кем то воевать и всем дружно пойти в рай, пенсионеры выживают на копейки, лекарства как и продукты становятся запредельны по своей сути, жизнь дорожает как на дрожжах! Коррупция и воровство запредельно и неискоренима, как сказал бы Гитлер...аллес капут!
parallels
parallels
   4 / 901
вчера в 21:42
удивительно, что это рейнгольд сказал.
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