Рейнгольд: «Правосудие в нашей стране работает по звонку»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд не понимает решения суда продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 25 сентября.
Решение по делу Кокорина и Мамаева — полнейшее безобразие и беззаконие. Если органы говорят, что следствие закончено, выносите вердикт. Зачем нужно держать ребят? Если вы продлеваете задержание до сентября, объясните, с чем это связано и почему так происходит. Правосудие в нашей стране работает по звонку. Судье позвонили и сказали: «Не торопись, пусть еще посидят». И всё — сигнал дан.
Мы все с вами люди, живем по Конституции РФ, имеем на что-то свое мнение. Раньше все занимали разные позиции: я говорил, что нужно наказать их условно и выписать огромный штраф, кто-то — что не надо наказывать. Но всё, что происходит сейчас, — это издевательство над здравым смыслом.
Как то повышение тарифов на комуналку
Повышение цен в магазинах
Увеличение штрафов
Полное беззаконие и безнаказанность чиновников
Завоевание Крыма
Затяжка со строительством и реконструкцией стадионов в Москве, Питере и регионах
Ну и конечно же продление ареста Кокошки с Мамайкой
Все это происходит по звонку Федуна
Как то повышение тарифов на комуналку
Повышение цен в магазинах
Увеличение штрафов
Полное беззаконие и безнаказанность чиновников
Завоевание Крыма
Затяжка со строительством и реконструкцией стадионов в Москве, Питере и регионах
Ну и конечно же продление ареста Кокошки с Мамайкой
Все это происходит по звонку Федуна