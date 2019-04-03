Рейнгольд: «Правосудие в нашей стране работает по звонку»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд не понимает решения суда продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 25 сентября.

Решение по делу Кокорина и Мамаева — полнейшее безобразие и беззаконие. Если органы говорят, что следствие закончено, выносите вердикт. Зачем нужно держать ребят? Если вы продлеваете задержание до сентября, объясните, с чем это связано и почему так происходит. Правосудие в нашей стране работает по звонку. Судье позвонили и сказали: «Не торопись, пусть еще посидят». И всё — сигнал дан.