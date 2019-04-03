Сёмин - о VAR: «Боженька всё видит, он всё отдаст»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвел итоги первого матча 1/2 финала Кубка России против «Ростова» (2:2).

Иронично ли то, что я давно хотел VAR , а первое его применение не пошло нам на пользу? Необычно! Сложилось-то всё не в пользу нас! Я не так хотел! Но это часть жизни, такие ситуации будут и дальше. От этого никуда не деться. Наверное, это будет приниматься в апреле, ведь весь мир так работает. Боженька всё видит, он всё отдаст.

Фернандеша больше 45 минут не планировали выпускать. Он всё-таки долгий период не имел практики. Что касается матча в воскресенье, перед ним у нас три дня на восстановление. Дальше игра покажет.