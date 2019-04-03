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Сёмин - о VAR: «Боженька всё видит, он всё отдаст»

вчера, 22:16
ЛокомотивЛоготип футбольный клуб Локомотив (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвел итоги первого матча 1/2 финала Кубка России против «Ростова» (2:2).

Иронично ли то, что я давно хотел VAR, а первое его применение не пошло нам на пользу? Необычно! Сложилось-то всё не в пользу нас! Я не так хотел! Но это часть жизни, такие ситуации будут и дальше. От этого никуда не деться. Наверное, это будет приниматься в апреле, ведь весь мир так работает. Боженька всё видит, он всё отдаст.

Фернандеша больше 45 минут не планировали выпускать. Он всё-таки долгий период не имел практики. Что касается матча в воскресенье, перед ним у нас три дня на восстановление. Дальше игра покажет.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7 ответил Happyboy Barca
   766 / 901
вчера в 23:26
бога нет. киррюха гундяев владеет табачным бизнесом и на полставки подрабатывает патриархом. как можно молиться богу и иметь бизнес продукция которой быстрее отправляет на смерть?
Бог есть,а на Гундяева не смотри,он всего лишь человек
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил Так Себе Аналитик
   167 / 901
вчера в 23:15
Так бизнес-то от бога) Налогов никаких не платят, бухгалтерия их недоступна, еще и государство им то и дело здание школы или музей какой-нибудь отдает, потому что власть в доле, конечно. У меня на работе клиент был, который элитной сантехникой занимался, с церковью работает как раз. Рассказал, что они всегда заказывают не торгуясь самую дорогую. Примерно даже по доходам расклад сделал, примерно 10 миллионов в месяц среднестатистическая местячковая церковь дает. Часть дохода наверх сдаешь, и ты в шоколаде... То есть, в гелентвагене))
    мудрый котяра
    мудрый котяра ответил parallels
       180 / 901
    вчера в 23:13
    чуть не стошнило, когда игрок локо симулировал пенальти - а сёмин вне себя от ярости скакал с края, требуя назначить, и ещё на резервного наезжал. жалкое зрелище.
    Сёмин любит скакать, когда нет никакого повода. Мерзкое зрелище, которое наблюдал неоднократно. Такие скакуны обычно вспоминают Боженьку
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
       38 / 901
    вчера в 23:01
    Вот хоть впервые в зеркало на себя посмотрел Палыч и ужаснулся и то хорошо
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответил Happyboy Barca
       34 / 901
    вчера в 22:42
    бога нет. киррюха гундяев владеет табачным бизнесом и на полставки подрабатывает патриархом. как можно молиться богу и иметь бизнес продукция которой быстрее отправляет на смерть?
    Так бизнес-то от бога) Налогов никаких не платят, бухгалтерия их недоступна, еще и государство им то и дело здание школы или музей какой-нибудь отдает, потому что власть в доле, конечно.

    У меня на работе клиент был, который элитной сантехникой занимался, с церковью работает как раз. Рассказал, что они всегда заказывают не торгуясь самую дорогую.

    Примерно даже по доходам расклад сделал, примерно 10 миллионов в месяц среднестатистическая местячковая церковь дает. Часть дохода наверх сдаешь, и ты в шоколаде... То есть, в гелентвагене))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Happyboy Barca
       3 / 901
    вчера в 22:39
    а как же месси?((( я думал ты персофан
    Sergey Z
    Sergey Z
       174 / 901
    вчера в 22:37
    Ю.П. расплакался!!! Сочувствую его эмоциям!!!
    time out
    time out
       83 / 901
    вчера в 22:37
    На Боженьку надейся, а сам не плошай!
    parallels
    parallels
       4 / 901
    вчера в 22:24
    чуть не стошнило, когда игрок локо симулировал пенальти - а сёмин вне себя от ярости скакал с края, требуя назначить, и ещё на резервного наезжал. жалкое зрелище.
    Happyboy Barca
    Happyboy Barca
       167 / 901
    вчера в 22:23
    бога нет. киррюха гундяев владеет табачным бизнесом и на полставки подрабатывает патриархом. как можно молиться богу и иметь бизнес продукция которой быстрее отправляет на смерть?
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