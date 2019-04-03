Сёмин - о VAR: «Боженька всё видит, он всё отдаст»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин подвел итоги первого матча 1/2 финала Кубка России против «Ростова» (2:2).
Иронично ли то, что я давно хотел VAR, а первое его применение не пошло нам на пользу? Необычно! Сложилось-то всё не в пользу нас! Я не так хотел! Но это часть жизни, такие ситуации будут и дальше. От этого никуда не деться. Наверное, это будет приниматься в апреле, ведь весь мир так работает. Боженька всё видит, он всё отдаст.
Фернандеша больше 45 минут не планировали выпускать. Он всё-таки долгий период не имел практики. Что касается матча в воскресенье, перед ним у нас три дня на восстановление. Дальше игра покажет.
У меня на работе клиент был, который элитной сантехникой занимался, с церковью работает как раз. Рассказал, что они всегда заказывают не торгуясь самую дорогую.
Примерно даже по доходам расклад сделал, примерно 10 миллионов в месяц среднестатистическая местячковая церковь дает. Часть дохода наверх сдаешь, и ты в шоколаде... То есть, в гелентвагене))
У меня на работе клиент был, который элитной сантехникой занимался, с церковью работает как раз. Рассказал, что они всегда заказывают не торгуясь самую дорогую.
Примерно даже по доходам расклад сделал, примерно 10 миллионов в месяц среднестатистическая местячковая церковь дает. Часть дохода наверх сдаешь, и ты в шоколаде... То есть, в гелентвагене))