ГлавнаяНовости

Отец Кварацхелии: «Хвиче всё нравится в „Локомотиве“»

сегодня, 12:01

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Локомотива» Хвичи Кварацхелии, рассказал об адаптации своего сына в московском клубе.

Я еще не ездил в Москву после того, как Хвича подписал контракт. Но мы с сыном часто общаемся. Например, говорили с ним до разговора с вами. Он сказал, что пообедал, потренировался, а теперь сидит и отдыхает. Хвича снимает квартиру в Москве, но чаще всего он остается на базе: там он может потренироваться и переночевать. Поэтому в квартире он появляется довольно редко.

Хвиче всё нравится в «Локомотиве»: и тренировки, и база, и отношение к нему. В «Локо» ему помогает Соломон Кверквелия. Пока Хвича не очень хорошо говорит по-русски, Соломон поддерживает его, иногда выступает переводчиком. Они вместе выезжают в город. Большинство времени он проводит с Кверквелией.

Что говорит об этом Хвича? Он доволен, что знает такого сильного футболиста. Я же от души благодарю Кверквелию за помощь и поддержку, за то, что возится с ним, как с младшим братом. Да и вообще: главное, что пацану коллектив понравился в первую очередь. Все друг друга любят. И все друг друга уважают.

Ранее Бадри Кварацхелия заявил, что его сыном интересовались европейские клубы

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Кокорин: «Как нога? Надеюсь, буду жить»
Сегодня, 13:07 Комментарии1
Колобков надеется на выход сборной России в финальную часть Евро-2020
Сегодня, 13:06 Комментарии2
Голодец: «Чемпионат мира очень сильно изменил отношение к детскому спорту»
Сегодня, 13:00 Комментарии4
Мамаев: «Как настроение? С каждым днем всё лучше и лучше»
Сегодня, 12:47 Комментарии6
Григорян: «Если бы Ракицкий был надежен в защите, то играл бы в „Ювентусе“»
Сегодня, 12:25 Комментарии5
Отец Кварацхелии хочет, чтобы его сын остался в «Локомотиве»
Сегодня, 12:24 Комментарии1
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 954
сегодня в 12:17
Не только Соломон помогает но Кикнадзе, скоро грузинами заполонит паровоз.
1 команда
1 команда
   45 / 954
сегодня в 12:09
Больше всего, конечно, нравится зарплата.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100