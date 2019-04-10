Отец Кварацхелии: «Хвиче всё нравится в „Локомотиве“»

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Локомотива» Хвичи Кварацхелии, рассказал об адаптации своего сына в московском клубе.

Я еще не ездил в Москву после того, как Хвича подписал контракт. Но мы с сыном часто общаемся. Например, говорили с ним до разговора с вами. Он сказал, что пообедал, потренировался, а теперь сидит и отдыхает. Хвича снимает квартиру в Москве, но чаще всего он остается на базе: там он может потренироваться и переночевать. Поэтому в квартире он появляется довольно редко.

Хвиче всё нравится в «Локомотиве»: и тренировки, и база, и отношение к нему. В «Локо» ему помогает Соломон Кверквелия. Пока Хвича не очень хорошо говорит по-русски, Соломон поддерживает его, иногда выступает переводчиком. Они вместе выезжают в город. Большинство времени он проводит с Кверквелией.

Что говорит об этом Хвича? Он доволен, что знает такого сильного футболиста. Я же от души благодарю Кверквелию за помощь и поддержку, за то, что возится с ним, как с младшим братом. Да и вообще: главное, что пацану коллектив понравился в первую очередь. Все друг друга любят. И все друг друга уважают.