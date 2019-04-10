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Агент: «Н'Диая было очень трудно убедить перейти в ЦСКА»

сегодня, 10:26

Футбольный агент Алексей Дуданец рассказал, как в ЦСКА переходил нападающий Лассана Н'Диай.

Этого игрока сначала предложили мне, а я — ЦСКА. Хотя «армейцы» и без того знали всю юношескую сборную Мали. Понял, что игрок достойный, когда он забил шесть мячей в семи матчах на юношеском чемпионате мира. 

Сразу ли ЦСКА показал заинтересованность? Да, их не надо было убеждать. А вот самого игрока было очень тяжело убедить. Работу с Африкой можно описать так – выбрать игрока очень легко, а вот привезти к нам практически невозможно. Готов предложить вам слетать со мной в Мали, посмотреть на то, как там устроена жизнь, и у вас вопросов не останется. Это другой мир. У блогера Варламова есть выпуск про Мали, после него вообще ничего не надо будет объяснять. Учитывая, что игрок не знает английского, а я не знаю французского, его было очень сложно убедить.

Какие нашёл аргументы? Как с «Уфой». Рассказал, в каком качестве ЦСКА брал футболистов, а в каком продавал. Всё просто. Ну и, конечно же, фактор талантливого главного тренера ЦСКА в лице Ганчаренко помог тоже – я много ему рассказывал, что у этого тренера он сможет многому научиться.

Ему звонил брат испанского тренера, который сейчас работает в АПЛ. Он был очень настойчив. А остальные агенты звонили через ассистентов. Плюс у меня была информация от испанских коллег, что к нему проявляет интерес «Реал».

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   5 / 954
сегодня в 11:19
Лучше всех работа с Африкой налажена у федуна, по первому зову они оказываются в тарасовском гетто.
1 команда
1 команда
   45 / 954
сегодня в 11:08
Дуданец активно себя всем предлагает, что ли или рисуется не по делам?
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Дед за ЦСКА
   26 / 954
сегодня в 10:52
Пиарится агент.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   21 / 954
сегодня в 10:33
К чему эта статья?
Показать как я умею работать? У Реала из под носа увел пацана, ай да молодец Я !))).
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 954
сегодня в 10:28
Тоже будет свиньям колотить, как недавно Сигурдссон!
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