Агент: «Н'Диая было очень трудно убедить перейти в ЦСКА»

Футбольный агент Алексей Дуданец рассказал, как в ЦСКА переходил нападающий Лассана Н'Диай.

Этого игрока сначала предложили мне, а я — ЦСКА . Хотя «армейцы» и без того знали всю юношескую сборную Мали. Понял, что игрок достойный, когда он забил шесть мячей в семи матчах на юношеском чемпионате мира.



Сразу ли ЦСКА показал заинтересованность? Да, их не надо было убеждать. А вот самого игрока было очень тяжело убедить. Работу с Африкой можно описать так – выбрать игрока очень легко, а вот привезти к нам практически невозможно. Готов предложить вам слетать со мной в Мали, посмотреть на то, как там устроена жизнь, и у вас вопросов не останется. Это другой мир. У блогера Варламова есть выпуск про Мали, после него вообще ничего не надо будет объяснять. Учитывая, что игрок не знает английского, а я не знаю французского, его было очень сложно убедить.



Какие нашёл аргументы? Как с «Уфой». Рассказал, в каком качестве ЦСКА брал футболистов, а в каком продавал. Всё просто. Ну и, конечно же, фактор талантливого главного тренера ЦСКА в лице Ганчаренко помог тоже – я много ему рассказывал, что у этого тренера он сможет многому научиться.



Ему звонил брат испанского тренера, который сейчас работает в АПЛ . Он был очень настойчив. А остальные агенты звонили через ассистентов. Плюс у меня была информация от испанских коллег, что к нему проявляет интерес «Реал».