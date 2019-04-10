Отец Кварацхелии: «„Локомотив“ не был единственным вариантом»

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Локомотива» Хвичи Кварацхелии, заявил, что его сыном интересовались европейские клубы.

«Локомотив» не был единственным вариантом. Среди интересующихся были и другие хорошие клубы: «Байер», дортмундская «Боруссия» и другие. Но мой друг, грузинский агент Мамука Джугели, поговорил с нами и убедил, что нужно выбрать именно «Локомотив». Я ему доверяю, ведь моя семья дружит с его семьей. Мы с Хвичей согласились на вариант с «Локомотивом». Сын сам говорил: «Локо» был чемпионом, это очень сильный клуб, хорошо, что с ним пройду сборы". Мы договорились с «Локомотивом» на полгода, а дальше – посмотрим.

Пока Хвиче не исполнилось 18, нельзя было ни с кем подписывать контракт. Если я не ошибаюсь, мы два-три месяца вели переговоры с «Локо». Но ни я, ни пацан не отказались от этого варианта. Потому что это сильный российский клуб, а до России добираться не так долго. Я в любой момент могу приехать к сыну, поговорить с ним и поддержать.

Юрий Палыч Сёмин был лично заинтересован в этом переходе. Он просматривал Хвичу, его скауты следили за сыном во время матчей. Я лично с Сёминым не знаком. Но я знаю его еще по Азербайджану. Так получилось, что я работал в «Габале». А сразу после нас (Бадри Кварацхелия входил в тренерский штаб Рамиза Мамедова «Габалы» в 2012 – 2013 годы. – прим.) команду принял именно Сёмин.