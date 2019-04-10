Шпрыгин: «Вряд ли „Динамо“ вылетит в ФНЛ напрямую»

Известный болельщик «Динамо» Александр Шпрыгин высказался о перспективах московской команды в нынешнем сезоне РПЛ .

Нет ли опасений, что команда опять рухнет в ФНЛ ? Вот именно сейчас – на момент нашего разговора – такого пессимизма я не испытываю. Но все всерьез уже задумываются о том, что «Динамо» может сыграть в «стыковых» матчах.

Вряд ли «Динамо» вылетит напрямую. Не думаю, что в оставшихся турах «Енисей» и «Анжи» нас опередят. Другое дело, что стыки – не самая приятная история. Причем теоретически можем попасть на «Чертаново». Директор этого клуба, хоть и был фанатом «Динамо» в молодости, но в то же время человек очень амбициозный.