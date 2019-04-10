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Шпрыгин: «Вряд ли „Динамо“ вылетит в ФНЛ напрямую»

сегодня, 10:45

Известный болельщик «Динамо» Александр Шпрыгин высказался о перспективах московской команды в нынешнем сезоне РПЛ.

Нет ли опасений, что команда опять рухнет в ФНЛ? Вот именно сейчас – на момент нашего разговора – такого пессимизма я не испытываю. Но все всерьез уже задумываются о том, что «Динамо» может сыграть в «стыковых» матчах.

Вряд ли «Динамо» вылетит напрямую. Не думаю, что в оставшихся турах «Енисей» и «Анжи» нас опередят. Другое дело, что стыки – не самая приятная история. Причем теоретически можем попасть на «Чертаново». Директор этого клуба, хоть и был фанатом «Динамо» в молодости, но в то же время человек очень амбициозный.

Напомним, что в поединке 22-го тура РПЛ «Анжи» и «Динамо» сыграли вничью.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   9 / 954
сегодня в 11:31
Динамо и "на-кривую" не вылетит.....
КЭТиК
КЭТиК
   206 / 954
сегодня в 11:29
Зато в стыках окажется 50 на 50.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 954
сегодня в 11:16
Никуда Динамо не вылетит!
Denkuz
Denkuz ответил вячеслав остапенко
   42 / 954
сегодня в 11:10
Мое мнение Динамо останеца РПЛ
А останеца это как?
la_masia
la_masia
   97 / 954
сегодня в 10:59
Вряд ли Динамо вылетит напрямую, но через стыки вылет не исключает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   19 / 954
сегодня в 10:58
А и не надо, шобы Енисей обходил, достаточно одного Анжи. Но они вряд ли конкурентоспособны (если кто-нить денег на халяву подгонит).
А в стыках судьи впрягутся. Легенда как никак...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   217 / 954
сегодня в 10:55
Мое мнение Динамо останеца РПЛ
mihaluch
mihaluch
   79 / 954
сегодня в 10:51
До динамились,уже идёт борьба за вылет в пердив.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   34 / 954
сегодня в 10:50
НАДЕЮСЬ ВЭТЭБЭШНЫЕ ИХТИАНДРЫ ВНОВЬ ОТПРАВЯТСЯ БОРОЗДИТЬ ГЛУБИНЫ ФНЛ !

ГЫ-ГЫ-ГЫ
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