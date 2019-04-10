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Шпрыгин: «Надеюсь, Новый год Кокорин и Мамаев встретят дома»

сегодня, 11:03

Известный болельщик «Динамо» Александр Шпрыгин рассказал о том, какого исхода он ждет по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

В любом случае, приговор будет обвинительным. Это точно. Ребята уже частично признали свою вину. И здесь возможны два варианта. Либо им дадут условный срок и освободят в зале суда. Либо Кокорин с Мамаевым получат реальный срок – два года. И тогда учтут, что в СИЗО день идет за полтора. Кокорин и Мамаев подадут апелляцию. Еще несколько месяцев пробудут в СИЗО. А потом их освободят. Потому что срок подойдет к концу.

Не думаю, что им впаяют 5-7 лет. Не та статья. Вся страна же видела, что там в итоге произошло. Не настолько уж там тяжкое преступление. У нас граждане за разбой меньше получают. А в действиях Кокорина и Мамаева не было корысти. Они же пострадавших не грабили, ценности у них не отнимали. Просто банальное пьяное бытовое хулиганство.

Надеюсь, Новый год они встретят дома. Хотя в нашей стране все может происходить. Вдруг еще влепят по пять лет… Показательная мера. У нас уникальное правосудие! За хулиганку могут дать по пять лет… Но я все-таки склоняюсь к условному сроку или двум голам реального. Тогда Новый год они встретят дома.

Ранее Шпрыгин высказался о перспективах «Динамо» в нынешнем сезоне РПЛ.

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Все комментарии
kastites
kastites
   198 / 954
сегодня в 11:30
Свободу парням
clop
clop ответил susanin ultrazenith
   266 / 954
сегодня в 11:30
Если впаяют национальную ненависть, могут дать и десятку особого...
Почему ты так считаешь? Что-то я не припоминаю таких примеров. В теории можно, конечно, даже торговлю наркотой припаять вполне себе невинному человеку. Но все-таки будем говорить о реальных преступлениях, а не придуманных.
ДСА
ДСА
   162 / 954
сегодня в 11:27
К Новому году пожалуй есть шансы выйти.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   34 / 954
сегодня в 11:27
ДА ХОТЕЛОСЬ БЫ ИХ НА ПОЛЕ УВИДЕТЬ В ЭТОМ СЕЗОНЕ И ПО ГОЛЕШНИКУ !
multiscan
multiscan
   860 / 954
сегодня в 11:22
Хотелось бы, чтобы этот Новый год для этих уродов наступил попозже.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   82 / 954
сегодня в 11:09
Если впаяют национальную ненависть, могут дать и десятку особого...
Zenit_84
Zenit_84
   93 / 954
сегодня в 11:05
Первый новый год в тюрьме встретили
Abverin
Abverin
   53 / 954
сегодня в 11:04
Это уже на футбол не влияет.
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