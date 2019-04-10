Шпрыгин: «Надеюсь, Новый год Кокорин и Мамаев встретят дома»

Известный болельщик «Динамо» Александр Шпрыгин рассказал о том, какого исхода он ждет по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

В любом случае, приговор будет обвинительным. Это точно. Ребята уже частично признали свою вину. И здесь возможны два варианта. Либо им дадут условный срок и освободят в зале суда. Либо Кокорин с Мамаевым получат реальный срок – два года. И тогда учтут, что в СИЗО день идет за полтора. Кокорин и Мамаев подадут апелляцию. Еще несколько месяцев пробудут в СИЗО. А потом их освободят. Потому что срок подойдет к концу.

Не думаю, что им впаяют 5-7 лет. Не та статья. Вся страна же видела, что там в итоге произошло. Не настолько уж там тяжкое преступление. У нас граждане за разбой меньше получают. А в действиях Кокорина и Мамаева не было корысти. Они же пострадавших не грабили, ценности у них не отнимали. Просто банальное пьяное бытовое хулиганство.

Надеюсь, Новый год они встретят дома. Хотя в нашей стране все может происходить. Вдруг еще влепят по пять лет… Показательная мера. У нас уникальное правосудие! За хулиганку могут дать по пять лет… Но я все-таки склоняюсь к условному сроку или двум голам реального. Тогда Новый год они встретят дома.