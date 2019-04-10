Ганчаренко: «Чемпионат России очень интересный и непредсказуемый»

сегодня, 11:38

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко считает, что в РПЛ каждая команда может вставить фавориту палки в колеса.

Чемпионат России – очень интересный и непредсказуемый. Любая команда способна дать бой заведомому фавориту и отобрать у него очки, примеров тому немало. К каждому матчу нужно быть готовым на сто процентов, действовать с полной самоотдачей и концентрацией.

ЦСКА после 22 туров занимает третье место, отставая на 5 очков от лидирующего «Зенита».

У ЦСКА осталось пять домашних матчей: с «Оренбургом», «Анжи», «Динамо», «Ахматом», «Крыльями Советов». И три выездных: с «Локомотивом», «Краснодаром», «Зенитом».