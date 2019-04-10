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Ганчаренко: «Чемпионат России очень интересный и непредсказуемый»

сегодня, 11:38

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко считает, что в РПЛ каждая команда может вставить фавориту палки в колеса.

Чемпионат России – очень интересный и непредсказуемый. Любая команда способна дать бой заведомому фавориту и отобрать у него очки, примеров тому немало. К каждому матчу нужно быть готовым на сто процентов, действовать с полной самоотдачей и концентрацией.

ЦСКА после 22 туров занимает третье место, отставая на 5 очков от лидирующего «Зенита». 

У ЦСКА осталось пять домашних матчей: с «Оренбургом», «Анжи», «Динамо», «Ахматом», «Крыльями Советов». И три выездных: с «Локомотивом», «Краснодаром», «Зенитом».

В последнем туре РПЛ «армейцы» обыграли «Спартак».

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Все комментарии
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   61 / 954
сегодня в 13:06
"Любая команда способна дать бой заведомому фавориту и отобрать у него очки" - отобрать очки - это да, но дать бой? Поставить 11 человек в своей штрафной и трусливо играть на вынос - это "дать бой"?
Sunny.
Sunny.
   105 / 954
сегодня в 13:02
Ты тоже непредсказуемый что интересно
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   20 / 954
сегодня в 12:34
Всё правильно сказал ВМГ, Надо побеждать в оставшихся турах. И только.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил cska plus
   6 / 954
сегодня в 12:34
Какой нафиг Краснодар?=))) Я заходил к нему в комментарии, там ни слова о Быках нету!) Зато ЦСКА хейтерит исправно.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   78 / 954
сегодня в 12:21
Каждый матч из оставшихся будет очень важный. Надо настраиваться как на финал и сыграть как со спартаком в дерби.
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил la_masia
   78 / 954
сегодня в 12:19
Если хотят стать чемпионами, нужно всех побеждать, но с таким вратарем вряд ли это получится...
Это ты про Селихова?
cska plus
cska plus ответил la_masia
   5 / 954
сегодня в 12:07
Если хотят стать чемпионами, нужно всех побеждать, но с таким вратарем вряд ли это получится...
Скажу так, слышал звон не знает где он, не нужно уподобляться хрющачьим троллям болельщику достойного клуба Краснодар.
cska plus
cska plus
   5 / 954
сегодня в 12:05
Уж точно интереснее чем французский или португальский.
Alex12357
Alex12357
   497 / 954
сегодня в 12:02
Квартиры в Москве тоже не предсказуемые и зарплаты ,как ты с лёгкостью поменял Родину!
la_masia
la_masia
   96 / 954
сегодня в 11:54
Если хотят стать чемпионами, нужно всех побеждать, но с таким вратарем вряд ли это получится...
STVA 1
STVA 1
   138 / 954
сегодня в 11:50
Может и так
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 954
сегодня в 11:41
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