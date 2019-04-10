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Отец Кварацхелии хочет, чтобы его сын остался в «Локомотиве»

сегодня, 12:24

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Локомотива» Хвичи Кварацхелии, заявил, что хотел бы, чтобы его сын остался в клубе после аренды.

Я сам хорошо знаю Москву. Мне Хвича рассказывает: «Москва после тебя изменилась, конечно». Но вообще он в город очень редко выезжает. Например, ночная жизнь Москвы его не интересует. Я считаю, что это для него пока рано. Мне нравится, что он живет на базе и думает только о футболе. Он скучает по семье, особенно по младшему брату. Моя работа не позволяет приехать к нему. Но в ближайшее время планирую отправить к нему жену и младшего сына.

Мне трудно говорить, останется ли Хвича в Москве после аренды, но я его во всем поддерживаю. Если пацану что-то нравится, то я на его стороне. Если «Локо» предложит Хвиче контракт, то будем дальше обсуждать его с ним и агентом. Поэтому сын сам должен принять это решение. Хочу ли я, чтобы Хвича остался в «Локо»? Это большой клуб, один из ведущих в России, у него отличная история. Конечно, я хочу, чтобы он остался в «Локо», чтобы он продолжал там прогрессировать. Но повторюсь: Хвича должен сам сделать свой выбор.

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cska plus
cska plus
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сегодня в 13:04
Пусть изучает русский язык, не подобает грузина разговаривать через переводчика.
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