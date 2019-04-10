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Григорян: «Семак - это достояние нашего тренерского ресурса»

сегодня, 12:16

Российский специалист Александр Григорян уверен, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак в будущем станет предметом для гордости российского футбольного сообщества.

Мне не симпатичен стиль игры «Зенита». Но я вижу во что хочет играть Семак. И, думаю, в следующем сезоне вы будете удивлены, насколько серьезно поменяется стиль игры команды. Сейчас у Семака появились игроки, за счет которых тренер может поменять стиль. Но идет борьба за чемпионство, и он для себя расставил приоритеты. Сейчас важнее не ставить комбинационную игру, основанную на коротком пасе, а, используя лучшие качества своих футболистов, играть надежно и вернуть в Петербург чемпионство. Семак выбрал такой путь и правильно сделал. Игра не ставится по взмаху палочки.

У Петербурга давно не было чемпионства. И факты показывают, что команда, выигравшая чемпионат, резко прибавляет за счет уверенности в своих силах. Думаю, многие так называемые специалисты сильно недооценивают потенциал Семака. Пройдет несколько лет, и тем, кто сомневался в нем, будет стыдно. Семак, с точки зрения тренерского ресурса – наше достояние. И скоро мы им будем гордиться.

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Все комментарии
next-generation
next-generation
   683 / 954
сегодня в 12:56
Тут один провидец уже точно предсказывал будущее. Семака ждёт такой же успех.

Литейный 4
Литейный 4
   1 / 954
сегодня в 12:49
И сам Семак давненько не был чемпионом. Пора возвращать титул. Гыгыгы
Zenit_84
Zenit_84
   93 / 954
сегодня в 12:26
Григорян - провидец
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   189 / 954
сегодня в 12:24
Это точно
oncha
oncha
   70 / 954
сегодня в 12:19
Да ладно, скоро будем гордиться Кононовым, очень быстро уведет свиней в пердив.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   28 / 954
сегодня в 12:18
ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ !
УДАЧИ СЕМАКУ, ОН ЗАСЛУЖИВАЕТ УСПЕХОВ !
cska plus
cska plus
   5 / 954
сегодня в 12:18
Редко от Григоряна услышишь похвальных слов.
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