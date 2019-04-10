Григорян: «Семак - это достояние нашего тренерского ресурса»

Российский специалист Александр Григорян уверен, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак в будущем станет предметом для гордости российского футбольного сообщества.

Мне не симпатичен стиль игры «Зенита». Но я вижу во что хочет играть Семак. И, думаю, в следующем сезоне вы будете удивлены, насколько серьезно поменяется стиль игры команды. Сейчас у Семака появились игроки, за счет которых тренер может поменять стиль. Но идет борьба за чемпионство, и он для себя расставил приоритеты. Сейчас важнее не ставить комбинационную игру, основанную на коротком пасе, а, используя лучшие качества своих футболистов, играть надежно и вернуть в Петербург чемпионство. Семак выбрал такой путь и правильно сделал. Игра не ставится по взмаху палочки.

У Петербурга давно не было чемпионства. И факты показывают, что команда, выигравшая чемпионат, резко прибавляет за счет уверенности в своих силах. Думаю, многие так называемые специалисты сильно недооценивают потенциал Семака. Пройдет несколько лет, и тем, кто сомневался в нем, будет стыдно. Семак, с точки зрения тренерского ресурса – наше достояние. И скоро мы им будем гордиться.