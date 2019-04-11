Моуриньо: «Игроки МЮ справились с Месси»

Бывший наставник МЮ Жозе Моуриньо оценил игру игру форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче против «красных дьяволов» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.
Не могу сказать точно, был ли Месси спокоен сам по себе или ему не давали проявить себя. Мне кажется, и то, и другое. «Манчестер Юнайтед» был агрессивен в хорошем смысле этого слова по отношению к нему. Ситуация между аргентинцем и Крисом Смоллингом ничего необычного из себя не представляет, такое случается. Он высокий парень с длинными руками, поэтому не думаю, что у него было намерение сфолить. Но англичане думали о Месси и должны были это делать. С точки зрения защиты они были хороши.
Одно слово - осасунщик.
Одно слово - осасунщик.
классом), но нынешним Месси оч вряд ли.
классом), но нынешним Месси оч вряд ли.
ты матч-то смотрел? вокруг роналды был гектар пространства со всех сторон, когда он замыкал. защита в этом моменте облажалась конкретно, зная, против кого играет.
ты матч-то смотрел? вокруг роналды был гектар пространства со всех сторон, когда он замыкал. защита в этом моменте облажалась конкретно, зная, против кого играет.
аякс видимо стелил красную дорожку до ворот и снимал вратаря как в хоккее для роналду
аякс видимо стелил красную дорожку до ворот и снимал вратаря как в хоккее для роналду
Браво!
Браво!
Пока британцы "думали о Месси", Барса добилась нужного результата..:))
Пока британцы "думали о Месси", Барса добилась нужного результата..:))