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Моуриньо: «Игроки МЮ справились с Месси»

сегодня, 17:10
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Бывший наставник МЮ Жозе Моуриньо оценил игру игру форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче против «красных дьяволов» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. 

Не могу сказать точно, был ли Месси спокоен сам по себе или ему не давали проявить себя. Мне кажется, и то, и другое. «Манчестер Юнайтед» был агрессивен в хорошем смысле этого слова по отношению к нему. Ситуация между аргентинцем и Крисом Смоллингом ничего необычного из себя не представляет, такое случается. Он высокий парень с длинными руками, поэтому не думаю, что у него было намерение сфолить. Но англичане думали о Месси и должны были это делать. С точки зрения защиты они были хороши.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил League1
   127 / 964
сегодня в 18:32
Слабый футболист, только против бетисов играть умеет. Одно слово - осасунщик.
Месси два раза больше забил Реалу чем Осасуне,смотри статистику.Получается Реал есть Осасуна?
kasyak7
kasyak7
   493 / 964
сегодня в 18:30
У Маура в голове опилки, раз так давайте,тогда говорить о ФК Месси
Zenit_84
Zenit_84
   106 / 964
сегодня в 18:16
Действительно справились.
League1
League1
   89 / 964
сегодня в 18:14
Слабый футболист, только против бетисов играть умеет.
Одно слово - осасунщик.
Y.N.W.A.
Y.N.W.A. ответил alex lebedev
   93 / 964
сегодня в 18:13
Месси, в первую очередь это не "раздавать". Он стал тем, кем стал благодаря голевым рекордам. АПЛ это ускоренная Ла Лига. То есть и физухи больше, и скорости выше. Я еще не говорю про уровень жесткости. Вчера Смоллинг выбил Месси из игры психологически. А в АПЛ таких ударов, тычков, толчков и прочего больше. Поэтому Месси в АПЛ мог стать условным Силвой (пусть и выше
классом), но нынешним Месси оч вряд ли.
112910415
112910415
   92 / 964
сегодня в 18:10
остался сущий пустяк - справиться ещё раз...только нос ломать не надо!
alex lebedev
alex lebedev ответил RamonCSKA
   637 / 964
сегодня в 18:00
ты такой бред написал, прямая дорога в больницу аякс видимо стелил красную дорожку до ворот и снимал вратаря как в хоккее для роналду
    alex lebedev
    alex lebedev ответил Y.N.W.A.
       637 / 964
    сегодня в 17:59
    Мане это африканский ген, этих борьбой не удивишь. Салах в Челси в первый сезон АПЛ был слаб физухой. Агуеро тоже покрепче Месси будет. Вот Силва да. Хороший пример для Месси. Но я к тому, что у Месси скорее всего результаты в Англии разительно отличались бы лаллиговских.
    да ну, брось ты. раздавать бы ему ничего так же не помешало. а если бы еще и партнеры были, которые на блюде пасы выдают, коих нет в барсе, так и того более бы забивал, чем сейчас, наверно. он же толкаться в штрафной не будет, а просто подключится в нужное время и забьет.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответил alex lebedev
       87 / 964
    сегодня в 17:57
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A. ответил alex lebedev
         93 / 964
      сегодня в 17:55
      Мане это африканский ген, этих борьбой не удивишь. Салах в Челси в первый сезон АПЛ был слаб физухой. Агуеро тоже покрепче Месси будет. Вот Силва да. Хороший пример для Месси. Но я к тому, что у Месси скорее всего результаты в Англии разительно отличались бы лаллиговских.
      alex lebedev
      alex lebedev ответил Санчо Панса
         637 / 964
      сегодня в 17:53
      Да, в целом удалось нейтрализовать главную угрозу со стороны Барселоны) Жаль только, что Шоу выдал шоу.....
      ну не шоу, так коут бы забил. гол неминуем был
      la_masia
      la_masia
         60 / 964
      сегодня в 17:50
      Хорошо что ЦСКА не играет в еврокубках, а то бы побили рекорды Спартака и Зенита...
      Санчо Панса
      Санчо Панса
         188 / 964
      сегодня в 17:50
      Да, в целом удалось нейтрализовать главную угрозу со стороны Барселоны) Жаль только, что Шоу выдал шоу.....
      alex lebedev
      alex lebedev ответил Михаил Славнов
         637 / 964
      сегодня в 17:48
      А счет говорит об обратном.
      а сейчас так модно) главное у соперников - месси закрыть) а там пох, кт забил и проиграют или нет))
      Артемкa
      Артемкa ответил ALBA BARCELONA 21
         302 / 964
      сегодня в 17:46
      Не справились,так как гол организовал Месси,кинув мяч на голову Суареса,и победили.
      Моуриньо этот матч не смотрел
      cska plus
      cska plus
         6 / 964
      сегодня в 17:45
      С месси справится даже кутепов.
      Михаил Славнов
      Михаил Славнов
         24 / 964
      сегодня в 17:41
      А счет говорит об обратном.
      alex lebedev
      alex lebedev ответил spartach091
         637 / 964
      сегодня в 17:34
      Месси в плей офф всегда незаметен🤣🤣🤣привык осасунам да гранадам забивать
      скажи это рояльке, баварии, челси, псж, мс, арсеналам, миланам и прочим середнякам) смешны вы, хейтерки))
      spartach091
      spartach091
         161 / 964
      сегодня в 17:33
      Месси в плей офф всегда незаметен🤣🤣🤣привык осасунам да гранадам забивать
      Q-J-G
      Q-J-G ответил Y.N.W.A.
      сегодня в 17:32
      Интересно было бы посмотреть на Месси в АПЛ. Там таких Смоллингов каждый второй. Это не нежная Ла Лига.
      смотри, кто тебе не даёт. МЮ играет в АПЛ
      alex lebedev
      alex lebedev ответил kasyak7
         637 / 964
      сегодня в 17:32
      При чем тут Месси,МЮ проиграл,помимо Месси есть еще 10 других игроков на поле
      порой кажется, что у соперников барсы уже какая-то навязчвая идея - закрыть месси. и так у всех практически)) боятся гения футбола. а роналде в то время спокойно дают забегать в штрафные без опеки и замыкать) потом персофанки его кричат о его величии)
      LOpp
      LOpp
         20 / 964
      сегодня в 17:32
      пока все держали Месси Шоу забил.
      alex lebedev
      alex lebedev ответил Так Себе Аналитик
         637 / 964
      сегодня в 17:30
      При чем тут Месси, игроки "Барселоны" давно уже привыкли, что он в важных матчах забивается под шконку, и без него неучились играть.
      ахах. ну скажи это про финалы лч, баварию, реал в полуфиналах лч) бред хейтерский не надо нести) где он действительно стабильно прячется, так это в 1.4, тут базара ноль
      подрыватель пуканов
      подрыватель пуканов
         261 / 964
      сегодня в 17:30
      11 молодых футболистов справились с одним престарелым хоббитом.
      Браво!
      alex lebedev
      alex lebedev ответил Y.N.W.A.
         637 / 964
      сегодня в 17:29
      Интересно было бы посмотреть на Месси в АПЛ. Там таких Смоллингов каждый второй. Это не нежная Ла Лига.
      силва, агуэро, салах, мане и подобные как-то играют
      particular
      particular
         7 / 964
      сегодня в 17:27
      Защита - это хорошо, но, чаще выигрывает тот, кто забивает..:))
      Пока британцы "думали о Месси", Барса добилась нужного результата..:))
      Y.N.W.A.
      Y.N.W.A.
         93 / 964
      сегодня в 17:26
      Интересно было бы посмотреть на Месси в АПЛ. Там таких Смоллингов каждый второй. Это не нежная Ла Лига.
      berda2003
      berda2003
         403 / 964
      сегодня в 17:25
      сам себя успокаивает-уговаривает, проиграли и точка.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         11 / 964
      сегодня в 17:22
      При чем тут Месси, игроки "Барселоны" давно уже привыкли, что он в важных матчах забивается под шконку, и без него неучились играть.
      kasyak7
      kasyak7
         493 / 964
      сегодня в 17:20
      При чем тут Месси,МЮ проиграл,помимо Месси есть еще 10 других игроков на поле
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