Моуриньо: «Игроки МЮ справились с Месси»

Бывший наставник МЮ Жозе Моуриньо оценил игру игру форварда «Барселоны» Лионеля Месси в матче против «красных дьяволов» в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Не могу сказать точно, был ли Месси спокоен сам по себе или ему не давали проявить себя. Мне кажется, и то, и другое. «Манчестер Юнайтед» был агрессивен в хорошем смысле этого слова по отношению к нему. Ситуация между аргентинцем и Крисом Смоллингом ничего необычного из себя не представляет, такое случается. Он высокий парень с длинными руками, поэтому не думаю, что у него было намерение сфолить. Но англичане думали о Месси и должны были это делать. С точки зрения защиты они были хороши.