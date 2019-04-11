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Моуриньо: «Пенальти Агуэро - поворотный момент в истории „Тоттенхэма“»

сегодня, 14:18
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Португальский специалист Жозе Моуриньо рассказал, какой момент стал главным в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» (1:0).

Пенальти, который не забил Серхио Агуэро, стал ключевым моментом не только встречи, но и поворотным в истории «Тоттенхэма» и его нового стадиона. У меня была схожая ситуация в «Порту». Мы также переехали со старого стадиона на новый в середине сезона, и в первом же официальном матче встречались с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

Льорис отбил первый 11-метровый на новом стадионе. Это первый крупный международный матч, и он имеет большое значение для фанатов, которые ждали этого момента на протяжении многих лет, и игроки чувствуют это, они хотят выложиться на 100%. Все чувствуют огромную гордость.

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Все комментарии
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   148 / 965
сегодня в 14:35
Переводчик который стал тренером, тренер который стал физруком, физрук который стал безработным.
Жозе Моуриньо!
San Skra
San Skra
   442 / 965
сегодня в 14:32
Что не интервью - то гора пафоса. Это всего лишь не забитый пенальти, как тысяча других нереализованных таких ударов, о каком повороте истории говорит этот Луческу.
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