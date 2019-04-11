Отец Йовича: «Лука не заинтересован в переходе в „Барселону“»

Отец нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича прокомментировал слухи о возможном переходе своего сына в «Барселону».

Лукой интересовались, в том числе из «Барселоны», но он не заинтересован в уходе. Он не знает, будет ли там играть. Он хочет попасть в Лигу чемпионов с «Айнтрахтом» и остаться в клубе.