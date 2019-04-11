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Отец Йовича: «Лука не заинтересован в переходе в „Барселону“»

сегодня, 13:52

Отец нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича прокомментировал слухи о возможном переходе своего сына в «Барселону».

Лукой интересовались, в том числе из «Барселоны», но он не заинтересован в уходе. Он не знает, будет ли там играть. Он хочет попасть в Лигу чемпионов с «Айнтрахтом» и остаться в клубе. 

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Все комментарии
Artuom
Artuom ответил la_masia
   226 / 965
сегодня в 15:22
Ну так чтобы играть, нужно выиграть конкуренцию, Малком пока уступает Суаресу.
Малком игрок фланга, так что Суарес тут не при чём. В данный момент Малком конкурирует с Коутиньо... который явно не лучше его играет... Но при этом за Коута больше денег отдали, да и вроде бы он более опытный и т.п.
Шишанутый
Шишанутый
   31 / 965
сегодня в 14:59
Послал Барсу. Респект! Может быть в Реал его взять? Сильный сезон проводит парень и молодой талантливый. Под Зиданом будет прогресс у него. Думаю надо или Пентяка или Йовича брать.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответил la_masia
   102 / 965
сегодня в 14:54
Ну Малколм не нападающий, а вингер. Его родная позиция, это правый край атаки, а там играет Месси, ну и слева он может быть полезен.
Что касается Луки, то мне кажется он перспективный малый. Через год мог бы Суареса заменить и стать игроком основы.
Гарантировать место ему никто не будет, это право надо заслужить.
Bavaria_M
Bavaria_M
   300 / 965
сегодня в 14:47
Все правильно он же мужик, и не каждый может добровольно отрезать себе достоинство и стать гномом.
la_masia
la_masia ответил Artuom
   61 / 965
сегодня в 14:26
Ну так чтобы играть, нужно выиграть конкуренцию, Малком пока уступает Суаресу.
Artuom
Artuom ответил la_masia
   226 / 965
сегодня в 14:13
Правильное решение, Лука не уровень Барсы.
Правильное решение не по этому, а по тому что практики нужно как можно больше.
Вон Малком перешел и сидит на скамье... А в Роме мог быть основным и почти в каждом матче играть...
sir_Alex
sir_Alex
   40 / 965
сегодня в 14:00
Трезво мыслит der Vater!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   11 / 965
сегодня в 13:58
Тем более, что там есть Симулярес, и еще на пару сезонов нырков в штрафной его хватит.
la_masia
la_masia
   61 / 965
сегодня в 13:55
Правильное решение, Лука не уровень Барсы.
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