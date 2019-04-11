Отец Йовича: «Лука не заинтересован в переходе в „Барселону“»

Отец нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича прокомментировал слухи о возможном переходе своего сына в «Барселону».
Лукой интересовались, в том числе из «Барселоны», но он не заинтересован в уходе. Он не знает, будет ли там играть. Он хочет попасть в Лигу чемпионов с «Айнтрахтом» и остаться в клубе.
Что касается Луки, то мне кажется он перспективный малый. Через год мог бы Суареса заменить и стать игроком основы.
Гарантировать место ему никто не будет, это право надо заслужить.
Что касается Луки, то мне кажется он перспективный малый. Через год мог бы Суареса заменить и стать игроком основы.
Гарантировать место ему никто не будет, это право надо заслужить.
Вон Малком перешел и сидит на скамье... А в Роме мог быть основным и почти в каждом матче играть...
Вон Малком перешел и сидит на скамье... А в Роме мог быть основным и почти в каждом матче играть...