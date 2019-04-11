Юнес: «Футбол „Ювентуса“ хоть и не красивый, но эффективный»

Полузащитник «Наполи» Амин Юнес порассуждал на тему того, почему неаполитанцы в этом сезоне практически проиграли чемпионство «Ювентусу».

Ничьи с «Кьево» и «Сассуоло» были абсолютно ненужными. «Ювентус», вероятно, был умнее нас в этом сезоне. Их футбол хоть и не красивый, но эффективный. У них есть Роналду, Кьеллини, Манджукич, которые дают команде опыт и мозги.

Конечно, в этом сезоне мы уже не выиграем Скудетто, но однажды это случится. Наши футболисты хотят сделать это не для себя, а для жителей Неаполя. Я не хочу покидать этот клуб без победы в чемпионате Италии.