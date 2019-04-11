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Юнес: «Футбол „Ювентуса“ хоть и не красивый, но эффективный»

сегодня, 13:51

Полузащитник «Наполи» Амин Юнес порассуждал на тему того, почему неаполитанцы в этом сезоне практически проиграли чемпионство «Ювентусу».

Ничьи с «Кьево» и «Сассуоло» были абсолютно ненужными. «Ювентус», вероятно, был умнее нас в этом сезоне. Их футбол хоть и не красивый, но эффективный. У них есть Роналду, Кьеллини, Манджукич, которые дают команде опыт и мозги. 

Конечно, в этом сезоне мы уже не выиграем Скудетто, но однажды это случится. Наши футболисты хотят сделать это не для себя, а для жителей Неаполя. Я не хочу покидать этот клуб без победы в чемпионате Италии.

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Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
   112 / 965
сегодня в 14:32
Ну сиди там дальше может чего и высидишь! А там незаметно и конец карьеры подоспеет! Вообщем удачи, уж мечтать точно никто не запрещает
25процентный клоун
25процентный клоун
   14 / 965
сегодня в 13:54
ужасный
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