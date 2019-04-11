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Мальдини раскритиковал правила финансового фэйр-плей

сегодня, 15:42

Директор по стратегическому развитию «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал информацию о том, что «россонери» вновь могут столкнуться с проблемами FFP.

Это не стало для нас неожиданностью. Мы ведем еженедельный диалог с УЕФА

Мы готовы ко всему, у нас есть способы ведения спора. Как клуб, мы не хотим, чтобы решение принималось без диалога. 

FFP уничтожил долги в европейском футболе, не позволяя здоровому клубу работать на трансферном рынке, что является неконституционным решением. 

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   134 / 963
сегодня в 16:20
Нет у Милана шейха , вот и пудрят ему мозги ФФП.
Ozabot
Ozabot
   372 / 963
сегодня в 16:20
Вообще все идет к тому, что УЕФА скоро перестанет быть единственной лигой. Клубы уже пытаются вылезать за пределы полномочий европейских бюрократов. Тенденция такая, что наверняка появится другая лига, ибо старички-чиновники УЕФА уже вконец внаглели
Alladins
Alladins
   46 / 963
сегодня в 16:15
У кого больше бабла, тот и фэйр.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 963
сегодня в 16:09
Футбол это мафия. Гыгыгы
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   12 / 963
сегодня в 15:51
8-10 мегаклубов создали этот продукт...Чтоб никто не посегал на их эксклюзивное право быть сильнейшими в Европе....
Полуфинала...Финалы ЛЧ ничем не удивят нас в ближайшие несколько лет.... особенно их участниками...))))

Скучно.....Вот раньше было веселей....Из воздуха могли возникнуть условные "Марсели" Бернарда Тапи....С превосходными Папенами.... И посбивать спесь с самодовольных богатых "чемпионов".....)))
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