Мальдини раскритиковал правила финансового фэйр-плей

Директор по стратегическому развитию «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал информацию о том, что «россонери» вновь могут столкнуться с проблемами FFP .

Это не стало для нас неожиданностью. Мы ведем еженедельный диалог с УЕФА .

Мы готовы ко всему, у нас есть способы ведения спора. Как клуб, мы не хотим, чтобы решение принималось без диалога.