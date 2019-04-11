Мальдини раскритиковал правила финансового фэйр-плей

Директор по стратегическому развитию «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал информацию о том, что «россонери» вновь могут столкнуться с проблемами FFP.
Это не стало для нас неожиданностью. Мы ведем еженедельный диалог с УЕФА.
Мы готовы ко всему, у нас есть способы ведения спора. Как клуб, мы не хотим, чтобы решение принималось без диалога.
FFP уничтожил долги в европейском футболе, не позволяя здоровому клубу работать на трансферном рынке, что является неконституционным решением.
Полуфинала...Финалы ЛЧ ничем не удивят нас в ближайшие несколько лет.... особенно их участниками...))))
Скучно.....Вот раньше было веселей....Из воздуха могли возникнуть условные "Марсели" Бернарда Тапи....С превосходными Папенами.... И посбивать спесь с самодовольных богатых "чемпионов".....)))
Полуфинала...Финалы ЛЧ ничем не удивят нас в ближайшие несколько лет.... особенно их участниками...))))
Скучно.....Вот раньше было веселей....Из воздуха могли возникнуть условные "Марсели" Бернарда Тапи....С превосходными Папенами.... И посбивать спесь с самодовольных богатых "чемпионов".....)))