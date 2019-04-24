Акоста: «Месси – иной тип лидера. Он замкнутый и очень тихий»

Форвард «Лануса» Герман Лаутаро Акоста поделился мнением о бывшем партнёре по сборной Аргентины, нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

Пожалуй, что Месси не является лидером в общепринятом смысле, так как он не из тех, кто много разговаривает с командой. Месси – лидер иного типа. Он говорит на поле, и ему может понадобиться кто-то, способный поддержать его в этом.

Он замкнутый и очень тихий человек, но всё же у него есть определённые отношения с частью команды. Без этого нигде не обойтись.