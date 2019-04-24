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Акоста: «Месси – иной тип лидера. Он замкнутый и очень тихий»

24 апреля 2019, 03:42

Форвард «Лануса» Герман Лаутаро Акоста поделился мнением о бывшем партнёре по сборной Аргентины, нападающем «Барселоны» Лионеле Месси.

Пожалуй, что Месси не является лидером в общепринятом смысле, так как он не из тех, кто много разговаривает с командой. Месси – лидер иного типа. Он говорит на поле, и ему может понадобиться кто-то, способный поддержать его в этом.

Он замкнутый и очень тихий человек, но всё же у него есть определённые отношения с частью команды. Без этого нигде не обойтись.

Бывший одноклубник Месси Карлес Пуйоль недавно назвал Лионеля лучшим футболистом в истории.

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Все комментарии
Ikarus74
Ikarus74
   603 / 954
25 апреля в 16:14
Месси из тех лидеров, что вдохновляют не словами а игрой
cevin cigan
cevin cigan
   378 / 954
25 апреля в 11:22
Валера
а не пошёл бы ты,козе в трещину?Нарисовался хрен сотрёшь...........
Valerii
Valerii ответил cevin cigan
   294 / 954
24 апреля в 19:26
Валера Ты сейчас о чём??????????????????????
    kust07
    kust07
       82 / 954
    24 апреля в 15:28
    До нашего Дзюбы ему далеко),как до Китая раком
    cevin cigan
    cevin cigan
       378 / 954
    24 апреля в 11:38
    Валера
    Ты сейчас о чём??????????????????????
    Valerii
    Valerii ответил cevin cigan
       294 / 954
    24 апреля в 10:50
    Есть игрок,а есть лидер. У барсуков был один лидер-это Пуйоль!(настоящий вожак!) У Аргов-это Маскерано(настоящий авторитет у сборников).Как игрок гномяра лучший и там и там,но никак не лидер(таковыми рождаются)
      cevin cigan
      cevin cigan
         378 / 954
      24 апреля в 09:17
      Есть игрок,а есть лидер. У барсуков был один лидер-это Пуйоль!(настоящий вожак!) У Аргов-это Маскерано(настоящий авторитет у сборников).Как игрок гномяра лучший и там и там,но никак не лидер(таковыми рождаются)
      Dinamikk
      Dinamikk
         545 / 954
      24 апреля в 08:55
      Скорее всего его тренерской карьеры не увидим, а жаль
      Artuom
      Artuom
         203 / 954
      24 апреля в 08:02
      Тот случай когда в попытке подлизаться совмещаешь несовместимые вещи... :D
      Придумал даже новый тип лидера - замкнутый лидер!))
      sir_Alex
      sir_Alex
         84 / 954
      24 апреля в 06:02
      Вообще не лидер. Но гений!
      Zenit_84
      Zenit_84
         87 / 954
      24 апреля в 05:10
      Тихоня-лидер)
      Болот Сарбанов
      Болот Сарбанов
         669 / 954
      24 апреля в 04:52
      В тихом омуте - черти водятся.
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